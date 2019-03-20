Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ потребовал от властей Беларуси разблокировать Сharter97.org 1 20.03.2019, 18:48

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Арлем Дезир

Фото с сайта HRONIKA.INFO

Арлем Дезир сегодня завершил трехдневный официальный визит в Минск.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сегодня завершил трехдневный официальный визит в Минск. В беседе с белорусскими властями он призвал правительство провести реформы, необходимые для развития более благоприятной и плюралистической среды в СМИ.

В ходе визита Дезир встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем, министром информации Александром Карлюкевичем и председателем комитета по правам человека Андреем Наумовичем, чтобы обсудить проблемы свободы СМИ и другие области.

Дезир также встретился с представителями Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского союза журналистов, а также журналистами и экспертами в области СМИ.

Он провел переговоры с журналистами, которых затронуло «дело БелТА».

В своих беседах с властями представитель ОБСЕ подчеркнул, что действующее законодательство по-прежнему содержит много положений, ограничивающих работу средств массовой информации и журналистов. К ним относятся уголовная ответственность за клевету и оскорбление, которые негативно влияют на свободу средств массовой информации и создают более широкий «сдерживающий эффект» на право и свободу выражения мнений.

«Власти должны продвигать законы и нормативные акты, которые защищают принципы свободы слова и свободу средств массовой информации, способствуют усилению плюрализма средств массовой информации», - заявил Дезир.

Представитель также повторил свой призыв к властям изменить требования в отношении аккредитации журналистов и представить более эффективные способы доступа к информации.

«Это давняя проблема, которую мое ведомство ранее неоднократно поднимало перед властями. Требования к аккредитации должны быть пересмотрены, чтобы улучшить условия работы СМИ, а не функционировать как разрешение на работу, мешая журналистам выполнять свою миссию», - сказал Дезир.

Кроме того, Арлем Дезир призвал начать демонополизацию государственных средств массовой информации в Беларуси, а также внедрить механизмы, которые будут способствовать прозрачной конкуренции на рынке и равному доступу всех средств массовой информации к государственной поддержке и рекламному рынку.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ потребовал от белорусских властей обеспечить неограниченный доступ к интернету и разблокировать самый популярный независимый сайт Сharter97.org

Арлем Дезир призвал власти уделять приоритетное внимание свободе выражения мнений и свободе СМИ и пересмотреть существующие меры, ужесточающие государственный контроль над интернетом, включая широкую возможность вмешательства в любую информацию, размещаемую в интернете.

Представитель отметил, что важно воздерживаться от давления на интернет-пользователей и требования регистрации, подчеркнул право пользователей на анонимность.

«Ограничения для онлайн-контента должны быть узко определены и ограничиваться таким контентом, который несет экстремизм, насилие, нацизм или расизм, чтобы избежать широкого и непропорционального воздействия на свободу выражения мнений», - сказал Дезир.

«Блокирующие полномочия, которыми обладают исполнительные органы, должны контролироваться независимой судебной властью», - добавил он.

Дезир выразил готовность своего ведомства предоставить Беларуси экспертные рекомендации в соответствии с обязательствами и передовой практикой ОБСЕ в области свободы СМИ и призвал власти более активно вовлекать гражданское общество в дискуссии о процессе реформ.

Напомним, что 24 января 2018 года режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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