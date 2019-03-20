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Украина закупит новую партию Javelin

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  • 20.03.2019, 19:13

Ускорить закупки Порошенко поручил министру обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры о новых закупках противотанковых комплексов Javelin в США. Об этом сообщает rbc.ua со посилнанням на пресс-службу Администрации президента Украины.

Президент Украины отметил, что продолжится работа по постановке нового, в том числе ракетного, вооружения и передачи его ВСУ.

"Так же надо будет сделать и относительно противотанковых комплексов Javelin. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках в наших американских партнеров", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного военного оборудования из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).


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