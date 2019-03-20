Видеофакт: Программист показал на карте, как в Минске ходит транспорт 1 20.03.2019, 19:24

На создание карты программист потратил день.

Столичный программист создал карту, на которой показал, как в Минске ходит общественный транспорт с утра и до вечера и в часы пик, пишет tut.by.

Программисту Александру Мархвиду 30 лет. Иногда он создает карты движения того или иного транспорта, очередная — ради личного интереса.

В этот раз Александр использовал расписание всего транспорта от «Минсктранса» в будний день и нарисовал «муравьев» на карте. По словам Александра, карта не для практического применения, но она показывает, куда столичный транспорт ходит интенсивно, а в какие районы ходит реже. Например, по улице Нововиленской или в районе Аэродромной.

Легенда карты: красные — автобусы, синие — троллейбусы, серые — трамваи, черные — метро. Маршруток нет, так как в общем доступе нет их расписания. Внизу указано время и количество транспортных средств. Так, например, в часы пик в 7 утра и к 17 часам дня в городе ходит порядка 1500 общественных транспортных средств.

На карту, по словам программиста, он потратил день. Сложностей не возникало, но замечает, что в публичный доступ не дают реальные координаты транспорта, по которым «Минсктранс» и «Яндекс» умеют показывать фактическое местоположение.