ФСЗН: Оплачивать больничные листы в Беларуси будут по-старому 20.03.2019, 19:41

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Изменился только порядок их выдачи.

В ближайшее время в отношении оплаты листков нетрудоспособности действующее законодательство сохранится, информирует БелТА со слов Наталии Павлюченко, управляющей Фондом соцзащиты населения Минтруда.

Известно, что в 2018 году в ряде СМИ поднималась тема озвученного в министерстве предложения, чтобы при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничный только с четвертого дня нетрудоспособности. Но, судя по всему, пока это предложение так и останется «идеей».

Таким образом, в ближайшее время в Беларуси изменения не коснуться оплаты больничных листков. Действуют только коррективы относительно порядка оформления и выдачи бланков нетрудоспособности. Они были введены в конце 2018 года

– Вопрос касательно изменения подходов к оплате больничных в настоящее время не актуален и не рассматривается, – уверила Павлюченко.