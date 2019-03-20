ФСЗН: Оплачивать больничные листы в Беларуси будут по-старому
- 20.03.2019, 19:41
Изменился только порядок их выдачи.
В ближайшее время в отношении оплаты листков нетрудоспособности действующее законодательство сохранится, информирует БелТА со слов Наталии Павлюченко, управляющей Фондом соцзащиты населения Минтруда.
Известно, что в 2018 году в ряде СМИ поднималась тема озвученного в министерстве предложения, чтобы при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничный только с четвертого дня нетрудоспособности. Но, судя по всему, пока это предложение так и останется «идеей».
Таким образом, в ближайшее время в Беларуси изменения не коснуться оплаты больничных листков. Действуют только коррективы относительно порядка оформления и выдачи бланков нетрудоспособности. Они были введены в конце 2018 года
– Вопрос касательно изменения подходов к оплате больничных в настоящее время не актуален и не рассматривается, – уверила Павлюченко.