закрыть
20 марта 2019, среда, 19:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

ФСЗН: Оплачивать больничные листы в Беларуси будут по-старому

  • 20.03.2019, 19:41
Фото: vmnews.ru

Изменился только порядок их выдачи.

В ближайшее время в отношении оплаты листков нетрудоспособности действующее законодательство сохранится, информирует БелТА со слов Наталии Павлюченко, управляющей Фондом соцзащиты населения Минтруда.

Известно, что в 2018 году в ряде СМИ поднималась тема озвученного в министерстве предложения, чтобы при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничный только с четвертого дня нетрудоспособности. Но, судя по всему, пока это предложение так и останется «идеей».

Таким образом, в ближайшее время в Беларуси изменения не коснуться оплаты больничных листков. Действуют только коррективы относительно порядка оформления и выдачи бланков нетрудоспособности. Они были введены в конце 2018 года

– Вопрос касательно изменения подходов к оплате больничных в настоящее время не актуален и не рассматривается, – уверила Павлюченко.


популярное за неделю

Мнение

Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников
Застряли
Застряли Лилия Шевцова
Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич