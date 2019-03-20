Глава Евросовета допустил отсрочку Brexit 20.03.2019, 19:46

Дональд Туск

Фото: PAP

Дональд Туск допустил короткую отсрочку Brexit при одном условии.

Глава Европейского совета Дональд Туск допустил перенос Брекзита на короткий срок, передает svoboda.org.

Но только в том случае, если парламент Великобритании одобрит ранее согласованную сделку с Брюсселем. Надежда на организованный выход Великобритании из Евросоюза слаба, но ЕС продолжит добиваться этого, – добавил Туск.

Even if the hope for final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking - until the very last moment - a positive solution. #euco — Donald Tusk (@eucopresident) 20 марта 2019 г.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. В письме Дональду Туску она отметила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС.

Изначально выход королевства из Евросоюза был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты дважды отвергли сделку Терезы Мэй с Брюсселем. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Брекзита.

В Брюсселе считают, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран – членов ЕС.