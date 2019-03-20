Бесстыдство 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

20.03.2019, 20:03

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Фото: Reuters

Несменяемая верхушка, жонглирующая властью.

Устроенный баем Назарбаевым "уход с поста президента" по бесстыдству напоминает лишь "рокировку" Путин-Медведев-Путин в России или воцарение хана Алиева-младшего на место хана Алиева-старшего в Азербайджане.

Везде, буквально везде, где после распада СССР царит "суверенность", "традиционные ценности", "свой путь", неприятие западных либеральных демократий, наблюдается одно и то же – бесправный, обдолбанный пропагандой, беднеющий, разобщенный народ и обогатившаяся, несменяемая верхушка, жонглирующая властью из одних дружеских или родственных рук, в другие.

Одно и то же в России, Казахстане, Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси. То же и на территории России - в султанате Чечня.

Верхушка этих стран и есть те, кто выиграл от распада СССР.

Где сейчас был бы Путин, сохранись СССР? Давно ушел бы на пенсию с поста помощника ректора питерского университета, смотрел по выходным "Щит и меч", ездил на рыбалку на электричке, пил пиво с мужиками во дворе.

А где бы шастал академик Кадыров младший? Пастухом гонял баранов по горам в трениках, папахе и бурке. Едва закончив на "тройки" среднюю школу. И поездка раз в жизни в Москву была бы для него несбыточной мечтой.

Примерно то же и с остальными несменяемыми "лидерами", "елбасы" и прочими, кого "геополитическая катастрофа" сделала хозяевам жизни. Тот же Назарбаев давно сидел бы на пенсии в санатории ЦК КПСС, пил там кефир и ряженку, уступив место первого секретаря компартии в Казахстане молодым кадрам.

Практически везде на постсоветском пространстве, не желающем стать частью западного мира, во власти одно и то же - мерзкая воровская рептилия, родившаяся из раздавленного советского яйца.

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