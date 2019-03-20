«А как дальше жить?» 3 20.03.2019, 20:46

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ФОто: tut.by

В Минске после пожара люди остались без жилья.

В 4-м Брестском переулке в Минске дом Нины Жигалко стоит с 1960-х. Точнее, стоял. В ночь с 13 на 14 марта пожар уничтожил часть помещения. Вторую половину оставил без крыши. В огне погибли дочь Нины Ивановны и ее супруг. Как жить дальше и на какие деньги восстанавливать свое жилье, женщина не знает, пишет tut.by.

«Нас с бабушкой приютила соседка»

Дом семьи Жигалко разделен на две квартиры. В одной жили Нина Ивановна, внучка Виктория и ее семья. Во второй — погибшие Светлана и Андрей. Светлана — дочь Нины Ивановны.

После трагедии прошла неделя. Бабушка и Вика встречают нас у своего двора. Из-за высокого забора выглядывают нежно-розовые стены. То, что когда-то было крышей, превратилось в кучи шифера во дворе.

— Мой муж Женя с дочкой уехали на время к родственникам в Бегомль, — описывает девушка свою маленькую семью. — А нас с бабушкой приютила соседка, которая живет через дорогу.

Пожить у себя соседка предложила сама. Сроки никто не оговаривал. «Не оставлять же людей на улице», — чуть позже расскажет Мария Викентьевна.

ФОто: tut.by

— Наш дом построил еще мой свекор, — проводит во двор Нина Ивановна. — Со временем я установила тут котел, провела воду, два года назад сделала ремонт. Кухню еще специально светло-зеленую подбирали. Мечтала: буду сидеть тут на пенсии, чай пить, телевизор смотреть… А выходит, от моих стараний ничего не осталось… И дочки больше нет.

Часть дома, где жили Светлана и ее муж Андрей, до пожара домашние звали пристройкой. А сейчас — пепелище. О бывших хозяевах напоминают лишь их опоясанные черной лентой портреты, которые стоят в уцелевшем коридоре второй квартиры.

ФОто: tut.by

Прощание с погибшими было в воскресенье.

«Муж босиком побежал к пристройке, пытался спасти маму и отчима»

Теперь семья старается жить дальше. Получается с трудом. От горя, рассказывают, слабо понимают, что происходит. И только ночь, когда горели, в деталях помнят до сих пор.

ФОто: tut.by

— Было где-то 23.00. Бабушка и мой муж уже спали, а я укладывала дочку, — Вика описывает, как узнала о пожаре. — Зазвонил телефон, на том конце соседка: «У вас часть дома горит, выбегайте».

Молодая мама разбудила домашних, подхватила малышку и помчалась к соседям. Кто вызвал пожарных, в семье не знают. Говорят, в МЧС набирали чуть ли не в каждом доме переулка.

— Муж босиком побежал к пристройке, пытался спасти маму и отчима, — Вика пересказывает то, что ей говорил муж. — Разбил окно, там еще кто-то кашлял. Хотел залезть, но не смог. Дым был сильный, муж ничего не видел. Он им кричал. Не знаю, слышали они или нет.

ФОто: tut.by

А Нина Ивановна в это время неслась в гараж. Хотела достать шланг, подключить к колонке, чтобы самой тушить. Но не успела. В считаные минуты пламя перешло на крышу дома. Хорошо — приехали пожарные. Бабушку к огню не подпустили.

— Позже Свету нашли возле кухни, а Андрей лежал в большой комнате на диване, — рассказывает Нина Ивановна. — Что у них там случилось? Не знаю.

В МЧС сообщают: причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. Родные не отрицают — Светлана и Андрей курили.

— Но они всегда курили вот тут, во дворе, на лавке, — подходит к нам Мария Викентьевна и показывает на головешки, которые еще пару дней назад были скамейкой у дома. — Окурки бросали в банку с водой. А разговоры, что они выпивали, — это неправда. Это желтая пресса.

Андрей, рассказывает Вика, временно не работал, мама говорила, что трудоустраивается.

— Если ей работа не нравилась, она увольнялась. Она часто переходила с места на место, но всегда работала, — чуть сдерживает слезы дочка. — 10 марта у мамы был день рождения, возможно, они отмечали. Они иногда могли выпить, но чтобы часто… Чтобы одолжали на это у кого-то деньги… Такого не было.

«Все, что скопила, два года назад потратила на ремонт»

Каждый день после трагедии кто-то из соседей приходит во двор Жигалко «на субботник». Сразу собирали шифер от крыши, в выходные, когда линул дождь, убирали с полов воду. До сих пор комнаты заставлены ведрами и тазиками.

ФОто: tut.by

— Сейчас нам главное — разобраться с крышей, — говорит Нина Ивановна. — Если не сделаем, тут все пойдет под ноль.

Вопрос с жильем пока решили так: написали заявление в ЖРЭО. Им пообещали подменную квартиру.

— Коммунальники сейчас приводят ее в порядок, когда закончат, мы сможем переехать, — продолжает Нина Ивановна. — Сказали, пока будем восстанавливаться, год сможем там жить. Только за что восстанавливаться? Все, что скопила, два года назад потратила на ремонт. Мне — 64, работаю санитаркой в госпитале МВД. Вика в декрете. Ей, как и мужу, 19. Он недавно окончил училище, пошел на стройку.

ФОто: tut.by

— А дом страховали?

— У нас была обязательная страховка. Вчера приходил мужчина из страховой, все тут фотографировал. Сказал, вроде бы должны выплатить 3500 рублей. Соседи подсказали открыть благотворительный счет. Мы открыли. А как дальше жить, я не знаю…