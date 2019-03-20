Итальянский политик, выступавший против обязательной вакцинации детей, заболел ветрянкой 20.03.2019, 21:34

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Массимилиано Федрига

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Массимилиано Федригу госпитализировали.

14 марта итальянского политика Массимилиано Федригу госпитализировали после заражения ветрянкой. До этого Федрига неоднократно выступал против закона об обязательной вакцинации детей в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tjournal.

Закон приняли еще в 2017 году, но в силу он вступил в марте 2019 года. Согласно ему, дети до 16 лет должны получить прививки от 10 заболеваний (включая ветрянку), чтобы посещать детские сады и школы. Поход непривитого ребёнка в школу обойдется родителям в 500 евро штрафа.

Федрига, глава итальянского региона Фриули-Венеция Джулия, называл закон "сталинистским". По словам политика, он не сторонник антипрививочного движения, но считает, что родителей не нужно принуждать к вакцинации детей. "Я всегда говорил, что поддерживаю прививки, но с семьями нужно сотрудничать, а не заставлять их", - отметил Федрига после госпитализации.

"Я видел в соцсетях серию типичных хейтерских насмешек и шуток. Но они разносят недостоверную информацию о том, как я заболел. Они говорят, что я заразился от своих детей, но мои дети получили все необходимые прививки", - отметил Федрига.