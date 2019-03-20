Какая у немцев формула счастья? 1 20.03.2019, 21:39

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На этот вопрос в Германии отвечают не поэты, а социологи, проводя самые разные исследования.

В канун Международного дня счастья в Германии публикуется множество материалов, посвященных тому, насколько счастливы немцы, - и счастливы ли вообще? У немцев тут неважная репутация: они часто чем-то недовольны, ворчат, жалуются на жизнь... Тем удивительнее результаты социологических исследований. Более 90 процентов жителей Германии считают себя "в общем и целом" счастливыми людьми. Так показал последний опрос Еврокомиссии. Это выше, чем в целом по ЕС: тут счастливых, в среднем, 83 процента, пишет DW.

Опрошены были свыше 28 тысяч жителей разных стран Европейского Союза. Вопросы задавались не вообще о счастье, а конкретно: речь шла о справедливости, правовом государстве, образовании, трудовой деятельности и здравоохранении. Итоги подводились в целом. Причем, если, в общем, результаты по странам отличались не столь кардинально (скажем, даже в самых "несчастливых" странах ЕС, в Болгарии и Румынии, все же около 60 процентов считают, что они счастливы), то по отдельным пунктам - очень сильно. Так, если в Дании более 80 процентов убеждены, что у них в стране у всех равные возможности, то в Греции - лишь 18 процентов.

Радость жизни

Попытку измерить уровень счастья делают и создатели так называемого Международного индекса счастья (Happy Planet Index). Он учитывает состояние экологии, продолжительность жизни, а также субъективную удовлетворенность (или неудовлетворенность) своим положением. Германия здесь, как, впрочем, также Швейцария, Япония, Великобритания, Франция и Норвегия, только в третьем-четвертом десятках.

Более объективную картину дает "Рейтинг стран мира по уровню счастья" (World Happiness Report), который каждый год составляет Организация Объединенных наций. Здесь критерии сложнее, разнообразнее и в определенной степени объективнее. При составлении рейтинга, как объясняют в ООН, учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции в стране, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Но учитываются не только статистические данные. Жители разных стран должны также обозначить на особой шкале, насколько счастливыми они сами себя чувствуют.

Все последние годы в этом рейтинге лидируют страны Северной Европы: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия. Германия занимает сейчас 17-е место. Для сравнения: Россия - на 68-м месте, Беларусь - на 81-м. Существенно ниже их в рейтинге - Грузия, Армения и Украина (последняя - на 133-м месте, после Сьерра-Леоне и Шри-Ланки).

Успех и деньги - не главное в счастье

Ну, а что Германия? Что именно делает счастливыми немцев? По данным Федерального статистического ведомства, самое важное, как легко догадаться, - хорошее здоровье. А дальше, как показывают репрезентативные опросы, результаты которых подытоживает Федеральное статистическое ведомство, немцев делают счастливыми вовсе не работа, успех или деньги (деньги вообще на десятом месте в рейтинге), а прежде всего, партнеры в любви, семья и дети.

Миф о пресловутой "бездуховности" немцев, как будто вошедшей в стереотип, опровергают и результаты опроса, который провел известный социологический институт forsa. На вопрос, что делает его счастливым, почти каждый ответил: прежде всего, любовь, общение с друзьями, семья.

Институт forsa опросил в прошлом году 1230 жителей Германии в возрасте старше 14 лет. Опрос был репрезентативным, но вопросы задавались не только серьезные. И не случайно, рассказывая о его результатах, информационная служба presseportal вынесла в заголовок не любовь, семью или высокую зарплату, а другой фактор, делающий немцев счастливыми, - тоже с солидным результатом. Больше 70 процентов немцев испытывают счастливое чувство глубокого удовлетворения, если снова влезают в джинсы, которые стали им слишком тесными.