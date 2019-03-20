Власти Беларуси репрессируют независимых блогеров 5 20.03.2019, 21:49

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Андрей Паук

Правозащитники видят политический мотив в преследованиях блогеров.

Правозащитники "Весны" обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг блогера Андрея Паука, которого задержали утром 20 марта.

Кроме того, ПЦ «Весна» не могут не беспокоить последние события, происходящие в разных регионах Беларуси с независимыми блогерами, а именно возбуждение целой серии уголовных дел в отношении них.

Напомним, что уголовные дела были возбуждены за последний период в отношении Сергея Петрухина, которого обвиняют в клевете и оскорблении сотрудника милиции, и в отношении Александра Кабанова, которого обвиняют в присвоении денежных средств, которые ему выплачивали жители дома как заработок.

"И вот теперь задержание и обыск у Андрея Паука, возбуждение уголовного дела за заведомо ложное сообщение о минировании райисполкома в г. п. Октябрьский.

Это дело по своей сути напоминает дело, которое было возбуждено в отношении гомельского правозащитника Леонида Судаленко, с электронной почты которого якобы были отправлены порноролики в инспекцию по налогам и сборам и в областное управление Следственного комитета", - прокомментировал ситуацию юрист ПЦ "Весна" Валентин Стефанович.

По мнению правозащитника, это может свидетельствовать об усилении борьбы именно в сфере интернета накануне выборов, которые состоятся уже в этом году.

"Очевидно есть политический мотив в преследованиях Сергея Пятрухина, Александра Кабанова, и вот теперь Андрея Паука. Потому что их всех объединяет то, что они занимаются общественной деятельностью, снимают видеоролики, открыто критикуют власти, и теперь на всех них почти в одно время возбудили уголовные дела.

И это уже больше похоже на тенденцию. Мы надеемся, что эти дела не будут доведены до суда, так как мы не можем говорить о наличии каких-либо уголовно-наказуемых деяний", - подчеркнул Валентин Стефанович.

Правозащитник считает, что сфера интернета и СМИ - та сфера, где за последний год наблюдается ухудшение ситуации с правами человека: увеличение случаев привлечения независимых журналистов к административной ответственности за сотрудничество с зарубежными СМИ, внесение изменений в закон "О СМИ", контроль над интернетом - все выстраивается в одну линию. Теперь власти активно взялись и за независимых блоггеров.

"Мы очень обеспокоены этим всем и будем пристально следить за ситуацией, а в случае чего - реагировать определенным образом", - отметил Валентин Стефанович.

Андрей Паук - известный белорусский видеоблогер и член ОО "Белорусский ассоциация журналистов". Он ведет в соцсетях блог "Рудобельская показуха", в котором критикует местные власти.