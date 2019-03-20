закрыть
20 марта 2019, среда, 23:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Киеве мужчина прыгнул с парашютом с дома и зацепился за электроопору

  • 20.03.2019, 22:02
  • 1,039
Фото: ГСЧС УКРАИНЫ

Пришлось вызывать спасателей.

Киевские спасатели сняли с электрической опоры мужчину, который прыгнул с парашютом с многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 марта в 22:34 в столичную Службу спасения 101 от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы на Харьковском шоссе, 19-А, во дворе 33-этажного жилого дома на электроопоре находится человек", - говорится в сообщении .

Спасатели выяснили, что мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажки "ради острых ощущений, не рассчитал с траекторией и зацепился за электрическую опору".

Мужчину сняли со столба с помощью трехколенной лестницы.

"К счастью, экстремал не пострадал", - отмечают в ГСЧС.

"Уважаемые киевляне и гости столицы, пожалуйста не пренебрегайте правилами безопасности жизнедеятельности и берегите себя. Помните, что необдуманные поступки и экстремальные предпочтения могут стоить вам жизни", - отметили спасатели.


популярное за неделю

Мнение

Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников
Застряли
Застряли Лилия Шевцова
Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич