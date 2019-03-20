В Киеве мужчина прыгнул с парашютом с дома и зацепился за электроопору
- 20.03.2019, 22:02
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Пришлось вызывать спасателей.
Киевские спасатели сняли с электрической опоры мужчину, который прыгнул с парашютом с многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"19 марта в 22:34 в столичную Службу спасения 101 от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы на Харьковском шоссе, 19-А, во дворе 33-этажного жилого дома на электроопоре находится человек", - говорится в сообщении .
Спасатели выяснили, что мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажки "ради острых ощущений, не рассчитал с траекторией и зацепился за электрическую опору".
Мужчину сняли со столба с помощью трехколенной лестницы.
"К счастью, экстремал не пострадал", - отмечают в ГСЧС.
"Уважаемые киевляне и гости столицы, пожалуйста не пренебрегайте правилами безопасности жизнедеятельности и берегите себя. Помните, что необдуманные поступки и экстремальные предпочтения могут стоить вам жизни", - отметили спасатели.