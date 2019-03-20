Алесь Макаев: У Лукашенко не получится пожать руку последнему предпринимателю 5 20.03.2019, 22:25

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Александр Макаев

Фото: svaboda.org

Хотя количество предпринимателей сокращается в Беларуси на пять тысяч человек в год.

Количество мелких предпринимателей сокращается примерно на пять тысяч в год, а в бизнес входит все меньше людей.

С прошлой численности в 280 тысяч ИП осталось около 200 тысяч, говорит «Радыё Рацыя» бывший лидер предпринимательского движения, а ныне заместитель председателя Движения солидарности «Разам» Алесь Макаев.

- Количество предпринимателей сокращается, торговля снижается. Приходят наемники торговых сетей, которые также работают на рынках. Проблема, как мы знаем, с узбекским товаром, который распространяется по коррупционной схеме, а без власти это не произошло. Кто с этого имеет, какой чиновник или родственники Лукашенко, не знаем, без «крышевания» на самом верху этой схемы не было бы.

Несмотря на бедственное положение в сфере малого и среднего бизнеса, по словам Алеся Макаева, пожать руку последнему предпринимателю, как когда-то обещал Александр Лукашенко, ему не удастся, так как ИП выживали и не в таких условиях:

- Предприниматели выживали в гораздо худших условиях, даже в войны. Людям трудно входить, даже на одну точку нужно крупное вложение денег - инфраструктура, товар, пакет документов. Зарплаты в 90% нет, что-тото проедается, много людей в минус работает - это очень тяжело. Сейчас кризис и состояние ухудшается.

«Слабая покупательная способность населения делает все менее выгодным заниматься мелким предпринимательством в Беларуси. Также большие трудности для предпринимателей составляют требования документов на товар из России» - добавляет Александр Макаев.