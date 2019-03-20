Нацбанк: Тренд на постепенное снижение процентных ставок будет сохраняться 20.03.2019, 22:31

Однако в Нацбанке добавили, что многое будет зависеть от инфляции.

Тренд на постепенное снижение процентных ставок будет сохраняться, но многое зависит от инфляции, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин на форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика", передает БелТА.

"Тенденция, тренд на постепенное снижение будет сохраняться. Но многое будет зависеть от того, как будет складываться уровень инфляции в стране, что будет с инфляционными ожиданиями (по нашим оценкам, они сейчас в два раза превышают фактический уровень инфляции), - сказал Дмитрий Мурин.

Нацбанк будет работать над тем, чтобы инфляция сохранялась в ближайшие пять лет на уровне не более 4-5%. Основные усилия будут направлены на контроль над денежным предложением, это ключевой фактор, который бы обеспечивал ценовую стабильность.

При этом Нацбанк намерен совершенствовать применяемые инструменты, в частности речь идет о том, чтобы через два-три года перейти к наиболее эффективному режиму денежно-кредитной политики - таргетированию инфляции. "Конечно, для этого предстоит много сделать как внутри Нацбанка, так и совместно с правительством. Это прежде всего повышение нашей операционной независимости, переход в области курсовой политики к свободному плаванию", - добавил Дмитрий Мурин.

Сейчас курс формируется при ограниченном вмешательстве Национального банка, который при необходимости сглаживает на валютном рынке колебания, которые, по оценке Нацбанка, могут быть чрезмерными. "В планах постепенно уйти от этого, чтобы полностью курс на рынке формировался под влиянием именно фундаментальных факторов на основе спроса и предложения. Процесс этот достаточно длительный, по нашим оценкам, это займет порядка двух-трех лет, и если все удачно, тогда можно будет объявлять о так называемом свободном плавании белорусского рубля", - резюмировал Дмитрий Мурин.