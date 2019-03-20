Президент Грузии — азербайджанцам: Я не буду говорить с вами на русском 4 20.03.2019, 22:37

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Саломе Зурабишвили

Фото: Getty Images

Саломе Зурабишвили заявила, что «это не тот язык, который объединяет».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что разные национальности, проживающие на территории страны, должен объединять один язык, однако это не русский. Об этом она сказала в Гардабани во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам, передает Грузия Online.

«Общее будущее основано на том, что нас связывает один язык… Я не могу говорить с вами на русском языке — это исключено, так как это — не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам «Новруз-байрам изинмубарак». И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке», — заявила Зурабишвили.

При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры.