Сергей Кисляк: У сборной Беларуси тоже есть стиль 20.03.2019, 22:47

Сергей Кисляк

Фото: Reuters

Полузащитник сборной Беларуси поделился ожиданиями от матча против сборной Голландии.

Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Голландии. Встреча пройдет 21 марта.

– Как прошли первые дни сбора команды. Какое есть представление о сопернике?

– Все хорошо, собрались. Давно не виделись. Настроение хорошее. Смотрели видео. Будет тяжелая встреча. Но если сыграем в свою силу, все будет нормально.

– Матч для вас может стать 70-м. В чем главный козырь в игре с такой командой, как Голландия?

– Да, мне сегодня напомнили, что может случиться юбилей. Чем можем удивить? Тяжело такого соперника чем-то удивить. Но мы постараемся сыграть организовано, постараемся использовать свои моменты в атаке.

– Голландия очень гордится своим стилем игры. А что вы можете сказать о стиле вашей команды?

– У нас тоже есть стиль. Всегда стараемся играть в пас, создавать побольше голевых моментов. Голландия – фаворит. Но только организацией игры сможем добиться положительного результата, – цитирует Кисляка «Прессбол».