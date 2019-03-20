Промышленное производство в Польше выросло на 6,9% 1 20.03.2019, 22:55

Рост промышленного производства в стране-соседке оказался выше, чем ожидали аналитики.

Промышленное производство в Польше в феврале выросло на 6,9% в годовом вычислении. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает «Радио Польша».

Главный экономист Фонда развития финансового рынка Кшиштоф Волович подчеркивает, что темп роста промышленного производства составил на около 2% выше, чем ожидали аналитики.

Эксперт добавляет, что в феврале из 34 компонентов, которые принимаются во внимание при оценке роста производства, увеличились аж 27.

По словам Воловича, промышленное производство может быть важным элементом поддержки экономического роста в первом квартале текущего года.

Основываясь на предварительных данных, экономист считает, что размер прогнозируемого на текущий год экономического замедления будет ниже.

По данным Главного статистического управления Польши, по сравнению с январем текущего года промышленное производство снизилось на 1,5%.