Юлия Тимошенко: За деньги Кремля уничтожали мое имя 4 20.03.2019, 23:12

Юлия Тимошенко

Фото: ba.org.ua

Большое интервью кандидата в президенты Украины.

Народный депутат Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является одним из всего трех кандидатов, имеющих шанс попасть во второй тур выборов и, в случае победы в нем, возглавить украинское государство. Накануне голосования она дала интервью Украинской службе “Радио Свобода”, фрагменты которого мы публикуем.

– Давайте представим, что вас выбрали президентом Украины. Вы в первую очередь должны стать верховным главнокомандующим. Это вызов. Как будет работать верховный главнокомандующий – женщина?

– Женщина-главнокомандующий ни в коем случае не допустит зарабатывания грязных денег на оборонных бюджетах страны. Женщина-главнокомандующий никогда не допустит торговлю украинским оружием в мире с 40-процентными откатами. Женщина-главнокомандующий никогда не допустит возле себя коррупционную ватагу Свинарчуков, Кононенко и так далее. Женщина-главнокомандующий никогда не допустит, чтобы были нарушены обещания, которые дал мужчина-главнокомандующий: каждый военный будет иметь по тысяче гривен зарплаты, по миллиону гривен медицинской страховки и так далее.

Я считаю, что Украине нужна профессиональная контрактная армия. И сегодня мной создан военный теневой кабинет, в котором сотни профессиональных, крайне патриотичных людей, в том числе и те, кто прошел фронт, создают проект, чтобы украинские военные десятками тысяч не шли воевать, не продлевая контракты на службу в армии и на защиту Украины.

(…)

– В эти дни – пять лет с момента аннексии Крыма. Я прочитаю цитату из протокола заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) от 28 февраля 2014 года. Вы тогда сказали: "Ни один танк не должен выехать из казармы. Ни один солдат не должен поднимать оружие, потому что это будет означать проигрыш. Никакого военного действия и активизации наших войск. Мы должны стать самой мирной нацией на планете. Просто вести себя как голуби мира". Как вы оцениваете действия Украины касательно Крыма и то, что не применили силу?

– Мне очень жаль, что вы вырываете цитаты из контекста. Я бы хотела, чтобы вы процитировали министра обороны Тенюха (Игорь Тенюх был исполняющим обязанности министра обороны Украины с 27 февраля по 25 марта 2014 года. – РС), который был делегирован на эту должность партией "Свобода", чтобы вы процитировали господина Наливайченко (Валентин Наливайченко в то время занимал пост главы Службы безопасности Украины. – РС), премьер-министра Яценюка, Арсена Авакова (министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. – РС), а еще процитировали бы все советы, которые давали послы иностранных государств в то время Украине. Если бы вы все это процитировали, то увидели бы одну очень важную вещь: в то время в Украине не существовало армии. И Тенюх тогда сказал: если он даст команду, будет иметь десятки тысяч убитых людей. Если бы вы процитировали премьер-министра, который четко поддержал это направление…

– Я не успела процитировать…

– Речь о другом. В то время, когда это начиналось, в Украине не было армии, не было международной поддержки. И силовики, и действующая власть это констатировали. И если бы тогда мы пошли на эту провокацию, а мы из источников иностранных разведок (об этом было сказано на СНБОУ) четко знали, что Кремль ждет или одного убитого крымчанина, или одного убитого военного Черноморского флота. И это было бы сигнальной ракетой, чтобы на все территории Украины, которые граничат со страной-агрессором, начали заходить российские войска. Это тот "грузинский случай", когда мы могли, сделав ошибку, потерять две трети Украины. И каждый, кто сейчас спекулирует на этих темах, просто не патриот. Это люди невежественные и безответственные.

– Что нужно делать сейчас?

– Я не была тогда ни членом СНБОУ, ни человеком, который занимает должность. Власть тогда могла принимать любые решения. И это было в их компетенции. Я тогда высказала свою позицию: если бы они смогли добиться с нашей стороны таких действий, то заняли бы две трети Украины. И мы сегодня имели бы сотни тысяч погибших… Сегодня меня возмущает скорее факт, что минский процесс, который длится уже много лет, вычеркнул Крым из своего дискурса, из переговоров, из дипломатического урегулирования. И меня возмущает тот факт, что господин Саакашвили обнародовал свой разговор с президентом Украины, где президент сказал, что хочет обменять Крым на вступление в ЕС и в НАТО (Михаил Саакашвили рассказал об этом в одном из интервью, но не предоставил подтверждения этим словам. – РС). Это предательская позиция по отношению к Украине, по отношению к людям, украинцам, которые живут в АРК (Автономная республика Крым. – РС). Считаю это недопустимым. Именно поэтому я с первых дней не воспринимаю минский процесс. Потому что это процесс, который посадил за стол переговоров главарей, а на самом деле террористов "ЛНР", "ДНР". Посадил людей, которые не занимают официальные должности в Украине, в том числе Виктора Медведчука. Петр Порошенко его туда делегировал, за стол переговоров. Хочу спросить: где там Украина?

И когда они вычеркнули с повестки дня АРК и начали создавать особые статусы Донбасса через законы, которые принимались в парламенте, за которые мы не голосовали как партия, тогда я поняла, что это процесс – за спиной Украины. По сути, он за счет Украины, за счет капитуляции хочет сделать какие-то мирные шаги, непонятные дипломатические вещи. Именно поэтому минский процесс не принес мир. И сейчас нужно действовать по-другому.

– Как именно?

– Первое, что нужно сделать – возвращать АРК и возвращать ее в состав Украины. Это должно быть внесено в повестку дня минского переговорного процесса. Тот, кто с украинской стороны вычеркнул Крым, должен за это отвечать как за государственную измену.

Второе – будапештский формат (Будапештский меморандум гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на ядерное разоружение. Его основные гаранты – Великобритания, Россия и США. Представители Китая и Франции сделали устные заявления, но не подписывали меморандум. – РС). Я так же считаю, что за спиной у Украины были достигнуты определенные договоренности, которые идут вразрез с национальными интересами. Будапештский меморандум, единственный документ, который нам дает гарантии ключевых стран мира о неприкасаемости наших границ и неосуществлении против нас агрессии, отложен в сторону и сегодня не является абсолютным фактором переговорных процессов на глобальном уровне по установлению мира в Украине.

И поэтому новый президент немедленно начнет переговорный процесс в будапештском формате, где за столом будут сидеть не террористы "ЛНР", "ДНР", а будут сидеть президент Украины и президенты и премьеры стран, которые нам давали гарантии. И они будут вести четкий, понятный, дипломатический разговор, который, уверена, закончится миром в Донбассе и возвращением Крыма.

– А президент России?

– Хочу напомнить, что Будапештский меморандум подписали президент США, премьер-министр Великобритании, подписал президент Российской Федерации и руководитель Китая. И там же подпись президента Украины. Вот в таком формате нужно садиться и выполнять Будапештский меморандум. И там должен присутствовать президент страны-оккупанта, президент Российской Федерации, чтобы с ним вести в будапештском формате переговорный процесс, возвращать мир и наши территории.

Владимир Путин и Юлия Тимошенко на встрече в Ново-Огареве 2 октября 2008 года

Фото: AP

– Как добиться, на какие ухищрения нужно пойти, чтобы Владимир Путин согласился вести переговоры по Крыму? Ведь Россия считает Крым своей территорией.

– Не надо ухищрениями. Ухищрения происходят последние пять лет. Когда за нашей спиной перечеркнули Будапештский меморандум и пошли на минские договоренности, которые противоречат национальным интересам Украины. Это, по сути, и есть слив Украины. И там ухищрения. И, кстати, слив Крыма.

– Хорошо. Возможно, санкциями?

– И слив Крыма в обмен на вступление в ЕС и НАТО – это тоже слив Украины. Поэтому нам нужен Будапештский формат переговоров – это первое. Второе – нам необходимо усиление санкций и усилить давление на страну-агрессора, чтобы будапештский формат был успешным. Нам нужно абсолютно точно добиться получения оборонного вооружения. Это важно. Считаю, что Будапештский меморандум напрямую к этому ведет. Нам нужно сделать все, чтобы создать международный фонд развития и восстановления Донбасса. И я всем этим буду заниматься. Я уже сегодня этим занимаюсь. И мы в конце президентской избирательной кампании будем готовы к правильному переговорному процессу, к созданию международного фонда по реанимации, возрождению и развитию Донбасса. И мы будем готовы к восстановлению мира в Донбассе и к возвращению Крыма.

– Вы сегодня отправляетесь в Донбасс. С чем вы туда едете?

– В Донбасс я еду, чтобы сказать, что Украина – единое государство. И я никому не дам его рвать на части и никому не дам противопоставлять одну часть Украины другой. И то, что сегодня происходит во время президентской избирательной кампании, – это, к сожалению, история раздела страны на три сорта. Или мы, украинцы, четко себе скажем – мы едины, мы вместе находим базу для общей жизни, или каждые президентские, парламентские выборы будут живьем резать Украину, живьем ее разрывать и на этом получать свои гнилые рейтинги. Этого делать я не позволю.

Я еду для того, чтобы сказать, что Украина едина. Нашим переселенцам, нашим беженцам нужно отдать должное. Существует миф о том, что Донбасс и Крым российские. Его как раз опровергли люди, которые бежали от войны не в страну оккупанта, в Российскую Федерацию, и даже не в Европу, в другие страны мира, а на свою родную землю – в Украину. Таким образом, они опровергли утверждение о так называемом русском Донбассе. Почти два миллиона временно перемещенных лиц.

– То есть вы будете встречаться с переселенцами?

– Я буду встречаться со всеми. Я буду встречаться с жителями наших восточных украинских земель, буду встречаться с переселенцами. Я буду объединять страну.

Акция протеста вынужденных переселенцев с призывами предоставить им жилье. Киев, 6 февраля 2019 года

Фото: AP

– Я читала комментарии одного из директоров компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который говорит о том, что они победили в Стокгольмском арбитраже и получили большие премии (в Стокгольмском арбитраже рассматривался иск "Нафтогаза Украины" против "Газпрома" об условиях транзита и поставок газа по контракту, подписанному Тимошенко, который выиграла Украина. – РС). И когда спрашивают, что же там случилось, то они отвечают, что это была ваша вина, поскольку это был ваш с Путиным договор, основанный на принципе "бери или плати". Это их слова.

– У нас преемственность Януковича сегодня на всех должностях в Украине – такая же коррупция, неправда, Манафорты. Вы знаете, что всю эту истории по газовому контракту создал Манафорт, абсолютно пророссийский политтехнолог, которого осудили в США за то, что он искажал выборы не только в Украине, но и в США. И этот Манафорт за деньги Януковича, Кремля в сущности уничтожали мое доброе имя более 10 лет. И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля, посадили нашего нынешнего главнокомандующего на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве (Петр Порошенко занимал при Януковиче должность министра экономического развития и торговли Украины с 23 марта по 3 декабря 2012 года. – РС). А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что это очаг коррупции. Все лицензии, все тендеры, все разрешения... туда сажают только своего плоть от плоти, кровь от крови. А меня бросили в тюрьму. Это к тем разговорам, что у нас в Украине "пятая колонна" Кремля. "Пятая колонна" Кремля сегодня сидит в администрации президента на должности главнокомандующего.

– Поскольку их тут нет, я должна выступить в роли их защитника.

– Пожалуйста.

– Стокгольмский арбитраж выиграли не они, а юристы.

– Нет, не юристы. Выиграл тот контракт, который подписало мое правительство. Потому что они пошли с нашим контрактом в Стокгольмский арбитраж. И они выиграли деньги у Российской Федерации только потому, что у них был этот контракт. И я могу сказать, что это и для всех юристов Украины и мира очевидный факт. Если бы контракт был подписан не в интересах Украины и не в пользу Украины, никакой Коболев никакой Стокгольмский арбитраж выиграть не смог бы (Андрей Коболев – глава "Нафтогаза Украины". – РС). Кроме этого, после того как было решение Стокгольмского арбитража, российская сторона заявила, что хочет разорвать этот контракт. И это для меня самая большая награда. А президент Украины заявил, что никому не даст к этому контракту притронуться. Вот реальная оценка этому контракту. Янукович поднимал контракт, потому что он был пророссийским президентом и ему было невыгодно все, что выгодно Украине. И поэтому он схватился за этот контракт.

Я хочу еще опровергнуть обман, которым уже пять лет промывают мозги украинцев. Нынешний президент и премьер-министр говорят о том, что Украина уже пять лет не потребляет российский газ. Это обман. И я уверена, что после того, как президент уйдет, а, может, уедет в Ростов-на-Дону, у нас будет возможность доказать миру, Украине, что российский газ все эти пять лет поставляется в Украину. Но он идет через подставные документы, которые проводятся через Европу, не добывающую природный газ. А они говорят – это европейский газ. Это обман.

Более того, они поставляют газ в Украину по самому краткому пути из Российской Федерации, а по документам проводят, что через Европу, добавляя таким образом к цене за газ 60–70 долларов на фирмы-прокладки. И все это будет разоблачено и показано людям. И все это по договоренности с Кремлем. Вот что делают сегодня "патриоты" во главе государства. Нам надо остановить этот фейковый фальшивый патриотизм с их коррупцией.

(...)

– Многих интересует, откуда вы берете средства на предвыборную кампанию? Кто вас спонсирует?

– Мы, слава богу, приняли закон о том, что абсолютно все доходы избирательного штаба каждого кандидата в президенты открытые и контролируются Национальным агентством противодействия коррупции, которое сформировано действующей властью. Поэтому, если бы им было за что нас привлечь к ответственности, вы бы об этом узнали первыми. У нас тысячи людей и организаций, которые открыто перечисляют деньги в мой избирательный фонд. И это говорит о том, что Украина поддерживает меня как кандидата в президенты.

– Ваш муж ведет бизнес за границей, чем он занимается в Чехии?

– Мой муж не занимается бизнесом в Украине, потому что я ему поставила такое условие. Первый шаг в политику я сделала в 1997 году и отказалась от всего бизнеса. Я пошла в оппозицию и дала уничтожить тогдашней власти мой бизнес, который я построила своими руками. С того момента я приняла решение: в моей груди не бьется два сердца – бизнесмена и политика. И я попросила своего мужа, если он хочет меня поддержать, то пусть ведет бизнес в любой стране мира, только не в Украине.

И мне очень жаль, что действующий президент нарушил свое обещание продать бизнес, когда стал президентом, и сделал президентскую должность самым прибыльным черным коррумпированным бизнесом за последние пять лет. И когда люди его не переизберут, а люди его не переизберут, вы сможете увидеть, какие большие финансовые ресурсы он выкачал из Украины нечестно, на офшорные счета свои и своего окружения. Я разберусь с каждой копейкой.

Вы знаете, что они со мной никогда не шутили. Каждый раз, когда у них была возможность, бросали меня в тюрьмы. Почему? Потому что они знают, что никогда со мной не договорятся. Я никогда не была частью их системы. Иначе я бы сидела на должности министра экономики, а не в тюрьме. И они точно знают, что я знаю каждую сворованную ими копейку. И они знают, что я единственная, кто привлечет их к ответственности.

– Я понимаю, что рейтинги можно оценивать по-разному. Но, если случится так, что вас не выберут, готовы ли вы объединяться с другими?

– Все, кто меня сейчас слышат, не переживайте. Мы с вами однозначно выиграем президентскую кампанию. И я это говорю не потому, что хочу заняться шапкозакидательством. У меня в руках есть поквартирный обход и анкетирование 3 792 887 человек. Мы это делали всего трижды за всю нашу политическую деятельность и работу. Это опрос, который провели поквартирно во всех селах, городах Украины, по всем районам и областям. Это, по сути, то, как проголосуют люди.

Не верьте никаким социологическим опросам. Это глубокая всеобъемлющая манипуляция. Согласно нашему исследованию, 1 260 809 людей сказали, что не придут на выборы или не хотят голосовать. Это 30%. Так всегда было. И по этим оценкам мы имеем: у Бойко – 7,62%, у Вилкула – 3,24%, у Анатолия Гриценко – 7,51%, у Владимира Зеленского – 20,96%, у Руслана Кошулинского – 2,44%, у Олега Ляшко – 7,65%, у Петра Порошенко – 15,82%, у Садового – 2,94%, сейчас эти проценты добавятся Гриценко, у меня 31,68%. И во втором туре: если я выхожу с Зеленским во второй тур, то у Зеленского – 40,55%, у меня – 50,53%. То есть на 10% я опережаю Зеленского во втором туре.