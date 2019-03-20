В Сморгони многодетной матери грозят отключить коммунальные услуги 20.03.2019, 23:23

Фото: belsat

Восемь лет мать и пятеро детей живут в общежитии без надежд на собственное жилье.

Многодетной семье в Сморгони грозят отключить коммунальные услуги по причине задолженности по оплате. Восемь лет мать и пятеро детей живут в общежитии без надежд на собственное жилье. Чиновники заявляют, что делают все возможное для семьи. В конфликте разбирался «Белсат».

В общежитии, где живет вдова с пятью детьми, угрожают отключить свет и воду. Семья должна заплатить 7 тысяч белорусских рублей задолженности за коммунальные услуги.

«Вот здесь земля - червей очень много. Я говорю соседу - приходи и копай, их аж кишит. Двери, плиты, санузла не было. Везде сырость: стены сырые, обои постоянно отваливаются. Когда получила этот блок, здесь не было ни воды, ни света - ничего не было», - рассказывает многодетная мать Людмила Овсянник.

В этих условиях мать с пятью детьми живет последние четыре года и ежемесячно должна платить 230 рублей. Ранее Людмила Овсяник с мужем и детьми жили в старом деревенском доме в Ошмянском районе. Но в деревне закрыли детский сад и школу, не стало работы, муж уехал на заработки в Россию, где и умер в 2011 году. С тех пор семья покинула старый дом и ютиться в городских общежитиях Сморгони, но ни арендной, ни социальной квартиры получить не может.

«Я уже поняла, что тут замкнутый круг. Последний мой поход был, когда везде отказали, мне пришла бумага на долевое строительство. А долевое строительство мне не доступно», - говорит Людмила Овсянник.

Людмила ежедневно ездит на работу в Минск, где убирает дома и коттеджи. Ведь, как утверждают сморгонцы, в городе работы с зарплатой выше триста рублей не найти. Ухаживать за детьми помогают соседи, так как родителей и близких родственников у женщины нет.

«Никакой помощи, одни угрозы: детей заберем, ты плохая, ты плохая. Посмотрите, она вся худая, в чем только душа держится. И не потому, что она где-то играет, а потому, что она вкалывает», - заявляет соседка Елена.

В городской администрации о трудностях многодетной семьи хорошо знают и говорят, что общежитие им выделили с полноценным ремонтом, что предлагали различные варианты решения проблемы, в том числе трудоустройство, социальное жилье с ремонтом и возможностью долевого строительства.

Помочь многодетной матери бороться за жилье решил неравнодушный сморгонец, взяв на себя обязанность походов по кабинетам чиновников.

«Эта девочка не знает законов, у нее нет свидетельства, у нее нет государственной награды, которая ей принадлежит. Представляете? Поэтому я считаю своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь этой семье», - заявляет житель Сморгони Геннадий Синцов.

Согласно государственной программе, все многодетные семьи страны в течение двух лет должны быть обеспечены собственным жильем.