Жители Земли в ночь на 21 марта смогут наблюдать Червячную Суперлуну 20.03.2019, 23:27

Последнее Суперлуние 2019 года совпало с весенним равноденствием.

В ночь на 21 марта можно наблюдать третью и последнюю в 2019 году Суперлуну, сообщает gordonua.com со ссылкой на сайт space.com.

Суперлуние – это явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты – перигей. При прохождении перигея лунный диск кажется на 14% больше и на 30% ярче обычного.

Из-за особенностей орбиты Луны не каждое полнолуние превращается в Суперлуние.

Очередное явление Суперлуны совпадает с весенним равноденствием в северном полушарии, такое полнолуние называют Червячным, поскольку в эти дни в теплой и влажной земле появляются дождевые черви.

В Минске максимальный размер спутника Земли будет виден в 4.42 21 марта.

В 2019 году было уже два Суперлуния: 21 января и 19 февраля. Следующее такое явление будет в 2020 году.