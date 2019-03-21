Матчи Веры Лапко и Ильи Ивашко на турнире в Майами прерваны 21.03.2019, 8:34

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Вера Лапко

Фото: Reuters

Как теперь выглядит расклад сил на соревнованиях.

Матчи с участием белорусских теннисистов Веры Лапко и Ильи Ивашко на соревнованиях в Майами были отложены из-за непогоды, сообщает tut.by.

Вера Лапко (№ 64 WTA) в 1-м круге встречается со второй ракеткой Франции Ализе Корне (№ 53 WTA). В первом сете сильнее была француженка — 7:5, второй на тай-брейке выиграла белоруска 7:6 (9:7), а третий был остановлен при счете 1:0 в пользу Лапко.

В случае выхода во 2-й раунд соперницей Веры Лапко будет румынка Михаэла Бузарнеску (№ 32 WTA).

В мужском турнире в Майами первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 110 ATP) в 1/64 финала встречается с итальянцем Томасом Фаббиано (№ 90 ATP). Первый сет выиграл белорус — 6:4, а второй был прерван при счете 3:0 в пользу Фаббиано.

Первой из белорусок стартовый барьер на тунире в Майами преодолела Виктория Азаренко (№ 46 WTA), которая выбила из соревнований словачку Доминику Цибулкову (№ 35 WTA) — 6:2, 3:6, 6:4. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами (2009, 2011, 2016).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) пропустит 1-й круг и стартует со 2-го, где ее соперницей станет победительница матча Айла Томлянович (№ 40 WTA, Австралия) / Анна-Лена Фридзам (без рейтинга, Германия).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 36 WTA) в 1-м круге сыграет с одной из победительниц квалификации швейцаркой Викторией Голубич (№ 77 WTA). В случае удачного старта в следующем раунде соперницей Александры станет датчанка Каролин Возняцки (№ 13 WTA).

Белорус Егор Герасимов (№ 135 ATP) выступление на турнире в Майами завершил уже в стартовом поединке квалификации, уступив первой ракетке Уругвая Пабло Куэвасу (№ 85 ATP) — 6:2, 4:6, 2:6.