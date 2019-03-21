Двадцать сортов Елбасы 17 Александр Хоц

21.03.2019, 8:39

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В Кремле продумывают варианты.

По некоторым данным, долетающим с кремлевского олимпа, Путин сильно впечатлен телефонным разговором с Назарбаевым в канун отставки.

Говорят, он тут же вызвал в кабинет Вайно и Кириенко, протянув листок, на котором помечал мудрые советы "старшего товарища" на тему транзита власти в 24-ом году. И предложил продумать варианты.

По совету Назарбаева, Путин должен быть объявлен российским Елбасы (пожизненным "отцом народов"), тем более, что титул - россиянам не чужой. Далее по списку…

По решению парламента именем Путина называются центральные улицы городов; в столице устанавливается памятник "национальному лидеру" (Путин, поражающий "Сарматой" Западного змия). Место Феликса на Лубянке - снова не пустует…

Санкт-Петербург переименовывается в Санкт-Путинбург (разница в три буквы - не проблема). Сам российский Елбасы занимает пост главы совета безопасности, а его (секретные ныне) дочери возглавляют парламент. Катерина Тихонова - Думу, Мария Фаассен - Совет Федерации. (Володин с Матвиенко идут к ним в референты).

Путин объявляется "пожизненным председателем" партии "Свет Отечества" (бывшая "Единая Россия"). Принимается закон о "посмертных почестях", в котором резервируется место погребения у кремлевской стены, рядом с первым "отцом народов" (между Сусловым и Сталиным).

За "хиханьки и хаханьки" на тему Елбасы вводится суровая ответственность. За порчу его портретов, публичные приколы и искажение фактов деятельности - лишение свободы "от двух до трех лет". Федеральные каналы начинают шумную кампанию о том, что "Елбасы важнее колбасы", а могучая Россия нуждается не в сытости, а в лидерстве.

Варианты транзита власти (штук двадцать) должны лечь на стол президента уже в этом году. "Отец народов" в душах россиян должен быть один (два "отца" в одной семье - враждебная "скрепам" идея), так что горы цветов у сталинского бюста мы больше не увидим (да и самого бюста - тоже). Компартия вольется в "Свет Отечества" на правах "левой фракции". Классический культ - вернется в привычные веси.

Таков идеальный транзит. При этом кто конкретно будет называться "президентом" в 2024 году - совершенно не важно.

Александр Хоц