Борис Желиба: Что дальше – на предприятия назначат «смотрящих»? 9 21.03.2019, 9:26

3,286

Борис Желиба

Фото: «Радыё Свабода»

Профессор экономики раскритиковал постановление белорусского Совмина.

В среду Совмин издал документ, в соответствии с которым топ-чиновники — заместители премьера, руководители министерств и ведомств и их замы — назначаются представителями государства в органах управления крупных предприятий. В списке — 70 открытых акционерных обществ.

Авторы документа ссылаются на то, что подход, прописанный в постановлении, основан на мировом опыте и будет способствовать повышению эффективности деятельности организаций.

— Мне такой мировой опыт не известен, — сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук, профессор Борис Желиба. — Мировой опыт говорит о том, что акционерные общества в развитых странах вряд ли вообще какую-то долю государства имеют. Они все частные. Но в Беларуси мало того, что контрольный пакет у государства. Что еще нужно? Назначают что ли «смотрящего»?

Эксперт напоминает, что возможно присутствие чиновника и в тех акционерных обществах, где доля государства меньше, чем контрольный пакет.

— Задумка была такая, что выделят сотню наиболее крупных акционерных обществ, и этот эксперимент прокрутят на них. Если он будет удачный, то его будут распространять.

Кроме того, отмечает Борис Желиба, в Беларуси применялся такой опыт как «золотая акция», когда в органах правления акционерных обществ был, как правило, представитель местной власти.

— Обладая этой условной «золотой акцией», он мог наложить вето на любое решение собрания акционеров, которое государство посчитало бы спорным. Эта практика подвергалась критике, поскольку не соответствует духу и нормам рыночной экономики. И в конце концов, через несколько лет эту акцию убрали. И слава Богу! Получается, что постановление Совмина — опять шаг назад. Зачем нужен чиновник на предприятии, которое и так находится под контролем государства? Тем более, что чиновник имеет свои основные обязанности.

Борис Желиба считает, что присутствие топ-чиновников в руководстве предприятий не повысит эффективность их работы.

— Думаю, аналитики относятся к этому скептически.

Собеседник «Салідарнасці» предполагает, что, может быть, руководители предприятий смогут решать через чиновников вопросы, требующие рассмотрения в верхних этажах власти. По его мнению, это должно быть исключением, а не правилом.

— Это решение совершенно не в духе норм рыночной экономики, а ведь наши международные кредиторы — МВФ и Евразийский банк — выставляют претензии: приблизьте свою экономику к стандартам рыночной. МВФ рекомендовал белорусским властям усовершенствовать корпоративное управление госпредприятиями. То есть свести к минимуму вмешательство государства в хозяйственную деятельность.