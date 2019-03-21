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Три вещи, которые поражают в истории с задержанием главного архитектора Минска

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  • Максим Черный, «Солидарность»
  • 21.03.2019, 9:43
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Фото: onliner.by

Чиновник получал личные распоряжения от Лукашенко.

Милиция задержала главного архитектора Минска Павла Лучиновича по обвинению в получении взятки в 4 тысячи долларов. Чем удивляет этот коррупционный скандал?

Основания для коррупции в действиях Лучиновича видели давно

К примеру, два года назад Ассоциация рекламных организаций (АРО) Беларуси обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на неправомерные действия чиновников из Мингорисполкома и необоснованные отказы. В письме отмечалось:

– Рабочая группа, возглавляемая главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем, «сделала» все, чтобы сотни рекламных сюжетов не были размещены на конструкциях в Минске. При этом мотивированных отказов, в том числе в письменной форме, как установлено требованиями законодательства, не было и в помине.

Генпрокуратуру просили разобраться и заявили о готовности предоставить документы, свидетельствующие «о системных и многократных нарушениях законодательства со стороны руководства Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома».

В Мингорисполкоме продолжают брать взятки, несмотря на суды и отставки

В последнее время столичные власти преследуют коррупционные скандалы. Совсем недавно к 14 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома Сергея Барисевича. Сидит в ожидании суда еще один экс-глава ГУПР и бывший заместетель мэра столицы Андрей Доморацкий.

Андрея Шорца уволили с поста председателя Мингорисполкома после того, как он не предотвратил ситуацию, при которой несколько человек скупили 64 квартиры от коммунального застройщика, а потом перепродали их дороже.

Было довольно очевидно, что столичные власти оказались в зоне особого внимания силовиков. Но несмотря на коррупционные скандалы, главный архитектор столицы не побоялся получить взятку. На поверхности лежит две версии.

Либо Лучиновнич потерял инстинкт самосохранения и искушение для него оказалось слишком велико. Либо он знал, что на взятках ловят лишь немногих чиновников – и шанс выйти сухим из воды достаточно большой.

При личном общении с Лукашенко чиновники делают испуганный вид, а за его спиной ничего не стесняются

Лучинович – стал очередным чиновником, который до задержания силовиками лично общался с правителем. Пару лет назад Лукашенко обратился к нему:

– Минск – это лицо нашей страны. Давайте после себя оставим красивый и достойный город. Если ты за это взялся и чувствуешь, что можешь, делай. Если у тебя нет людей, ищи. Если тебе нужно привлечь кого-то (японцев, допустим, (Астану японцы проектировали, я не говорю хорошо или плохо), есть в Германии, в Америке специалисты хорошие, в Китае, может, в России, хотя уже вряд ли), надо – привлекай.

Вид у главного архитектора Минска при этом был довольно испуганный.

Но вне телекамер чиновник, если верить милиции, оказался лихим парнем.

Максим Черный, «Солидарность»


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