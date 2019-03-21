Почему у молодых специалистов одно желание — поскорее сбежать с рабочего места 5 21.03.2019, 10:26

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Что не так с практикой распределения в Беларуси.

Все 19 тысяч выпускников вузов этого года, которые обучались за счет бюджета, будут распределены, заявила консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская. Она подчеркнула, что рабочих мест, куда можно направить выпускника, достаточно, пишет zautra.by.

— При том, что многие из 19 тысяч выпускников бюджетной формы обучения сами принесут в деканат заявки на распределение, то есть выполнят обязанность университета, зачем называть это поддержкой государства? — задается вопросом юрист, эксперт в вопросах распределения и трудовых прав молодых специалистов, директор Youth Labour Rights Кристина Рихтер.

Кристина Рихтер

Навязанное сверху распределение в некоторых университетах исполняется формально, а на местах отработки лишь временно утоляет кадровый голод.

Если учесть, что первое рабочее место играет важную роль в занятости в целом и сказывается на желании дальнейшего карьерного роста, то обязательное распределение выпускника не несет экономике никакой пользы.

— Изначально выходя на рынок труда молодой человек, как правило, амбициозен, нацелен на обучение, готов постигать новое, он понимает, что от его усилий будет зависеть его заработная плата. Но если талантливый выпускник попадает на убыточное предприятие, он быстро понимает, что его образование и усилия не играют никакой роли, — говорит экономист, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.

Мария Акулова

Фото: people.onliner.by

В этом случае вклад, который мог принести экономике молодой специалист, нивелируется минусами работы на предприятии, которая не может ему обеспечить не только рост и развитие, но и достойную оплату труда. Более того политика распределения может негативно влиять на активность молодого специалиста на рабочем месте. Из-за низкого заработка либо неподходящих условий труда, у него пропадает какая-либо мотивация, остается лишь желание поскорее сбежать с первого рабочего места, отмечает экономист.

Распределение играет на руку пассивным выпускникам, которые не беспокоятся о своей занятости во время обучения, зная, что университет все равно найдет им первое место работы. Но они могли бы трудоустроиться и без распределения. За счет этой процедуры просто снижаются издержки для компаний на продвижение их вакансий, считает Мария Акулова.

Чем компаниям не угодила система распределения

На рынке труда молодые люди были бы достаточно востребованы даже в случае отмены обязательного распределения. Естественно, не все из них трудоустроились бы по профессии и в хорошие компании — сыграла бы роль конкуренция.

— Сейчас многим компаниям на определенные вакансии проще взять человека, который только окончил вуз, потому что для работы все равно надо его переучивать. Тем более что молодежь очень хочет действовать, у нее горят глаза и есть много идей, она берется практически за любую работу, — рассказывает директор образовательного и кадрового центра «Новое завтра» Ольга Рудь.

Но перспектива принять на работу по распределению пугает немалую часть работодателей, добавляет эксперт. Выпускник может оказаться совершенно не подходящим на должность работником или безответственным и некомпетентным, а уволить его до истечения срока отработки практически невозможно. Даже при наличии желания и возможности нанять молодого работника, компании часто не связываются с системой распределения.

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Молодежь, как ширма, закрывает реальные проблемы рынка труда

Государству выгодно отправлять молодых работников трудиться на непривлекательной для большинства соискателей работе. Вместо того, чтобы вкладывать большие ресурсы для развитие в регионах инфраструктуры и создание там выгодных условий труда, государство ежегодно отправляет туда тысячи выпускников, чтобы закрывать за счет этого кадровые дыры и не принимать никаких дополнительных мер, отмечает Кристина Рихтер.

— В итоге приходит работать врач без опыта в поликлинику или больницу районного центра, за два года отработки набирается какого-то опыта и уезжает. На его место приедет новый. Мне сложно сказать, выгодно ли это региону в долгосрочной перспективе, — отмечает она.

Хотя выпускники не обязательно хотят трудиться только в столице. Полтора года назад Youth Labour Rights на своих мероприятиях проводил опрос среди молодежи, чтобы узнать, что для нее более важно: высокая зарплата и отсутствие инфраструктуры или не такая высокая зарплата, но относительно развитая инфраструктура. Чаще всего респонденты отвечали, что готовы мириться с более низкой зарплатой, но хотели бы, чтобы в городе или районе, где они отрабатывают распределение, была хоть какая-то инфраструктура.

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Нередко там нет ни того, ни другого.

Работать в регионах тоже кому-то надо, признает Ольга Рудь. Отток рабочей силы там стал достаточно заметным, так как многие уезжают в крупные города и в столицу, чтобы переобучиться и найти работу с более высокой зарплатой.

Ольга Рудь

Фото: с личной странички в Facebook

— Но силой отправлять в провинцию молодых людей – не лучший выход. Тем более делая упор на то, что выпускники обязаны отработать государству бесплатное обучение. Никому они не обязаны, мы все уже прекрасно понимаем, что это «бесплатное» уже оплатили из налогов их родители и другие граждане, — отмечает глава центра «Новое завтра».

Распределение – верхушка проблем высшего образования

Вопрос распределения встроен в пирамиду глубинных проблем университетского образования. Высшая школа не формирует у студентов навыки и компетенции, которые понадобятся в их работе.

— Еще когда я училась на юриста, у нас был предмет, на котором в том числе должны были учить, как писать юридические документы, типа исковых заявлений. Но мы только заучивали статьи, обязанности и другие вещи, которые на практике оказались не так важны. В итоге многие выпускники не имели практических навыков написания даже банального заявления, — приводит пример Кристина Рихтер.

Если бы в вузах готовили востребованных на рынке труда специалистов, а в целом в системе образования учили мыслить и обучаться самостоятельно, то государству не надо было бы вешать на себя заботу о предоставлении выпускникам первого рабочего места.

— Я целиком поддерживаю позицию, что студентам 3-4 курса нужна практика. Даже если они попробуют поработать не в своей профессиональной сфере, это будет хороший для них опыт. Ведь сейчас многие студенты не имеют даже основных компетенций. Если студент, почти выпускник не умеет общаться с представителями университета, боится что-то спросить, какой из него будет работник? – считает директор Youth Labour Rights.