Зеленский назвал условие снятия с президентской гонки 11 21.03.2019, 10:46

5,609

Шоумен встретился с представителями бизнес-ассоциаций Украины.

Кандидат на пост главы Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что уступил бы свое место в президентской гонке музыканту, лидеру рок-группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, если бы тот баллотировался. Об этом Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, передает портал «Украинские новости».

«Я и еще один музыкант [Вакарчук], все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему», — отметил шоумен. «Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», — добавил он.

Регистрацию на выборы президента Украины местная Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила в начале февраля. В начале марта Избирком объявил окончательный список кандидатов.

За два месяца до этого Вакарчук заверил: участвовать в этой кампании он не станет. «Я неоднократно заявлял, что власть как таковая и президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране», — отмечал он на записи, опубликованной в его канале YouTube. О его возможном участии в выборах в прошлом году говорили наблюдатели. Тогда рейтинг Вакарчука по ряду предвыборных опросов достигал 10%.

В 2007 году Вакарчук был избран в Верховную раду от блока «Наша Украина» Виктора Ющенко. Спустя год он досрочно сложил свой мандат. Впоследствии музыкант неоднократно делал политические заявления (например, поддержал Майдан). В марте 2019 года артист заявил, что не собирается «стоять в стороне» от политической жизни и намерен способствовать тому, чтобы больше молодых людей шло в политику.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Участвовать в них помимо Зеленского будут нынешний глава государства Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и другие кандидаты.