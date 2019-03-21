Блогер NEXTA: Милиционеров достала ситуация внутри МВД 4 21.03.2019, 11:04

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Степан Светлов

Сотрудники МВД сами сообщают белорусскому блогеру о беспределе в органах.

«Радыё Свабода» встретилась с автором Telegram-канала NEXTA Степаном Светловым. Этот канал чаще всего фигурирует в качестве первоисточника информации о правонарушениях со стороны сотрудников милиции.

NEXTA первым сообщил о предполагаемом суициде в милицейском автомобиле в Несвижском районе, а также об исчезновении руководителя милицейской поликлиники в Могилеве и ряд других случаев.

12 марта в интервью БелТА правдивость «сливов» признал сам министр внутренних дел Игорь Шуневич. На прошлой неделе он сообщил, что назначил служебную проверку по факту «сливов» милицейской информации в интернете.

«Скрывать не буду. Была утечка определенной информации из милицейских сводок, - сказал Игорь Шуневич. - Эта информация не закрытая, не секретная. Сводки предоставляются во все государственные органы, в том числе в администрацию Лукашенко. И из некоторых сводок была опубликована информация о чрезвычайных происшествиях с личным составом, которая (мы также не скрываем) в этих сводках фигурирует в виде специальных донесений».

По словам министра Шуневича, милиция обязательно найдет источники утечек. По его мнению, это может быть кто-то из сотрудников органов внутренних дел. Пока что милиция ищет, кто и как «сливает» обществу служебную информацию.

«Ситуация внутри МВД "достала" милиционеров»

«Видел я заявление Шуневича, - начинает Степан (встреча с журналистом состоялась через 4 дня после высказываний министра. - прим.). - Сразу возникло удивление: они будут бороться со "сливами", а не с теми случаями, которые в них описаны.

Не преступление останавливать, а бороться с теми, кто эти преступления публикует. Хотя МВД работает за налоги граждан и должно быть открытым, как и все другие министерства. Поэтому эти слова - бессмысленная ерунда. Мне кажется, он сам пожалел, что так сказал».

Степан признает, что отнесся к словам министра о «сливах» информации особенно, так как именно его Telegram-канал публикует милицейские документы. Блогер говорит, что милицейские сводки, скорее всего, попадают и к другим блогерам, а также в редакции крупных интернет-порталов. Однако там, в отличие от Telegram-каналa NEXTA, их не публикуют.

«Мне удобно, я ведь сейчас живу в Польше и в Беларусь пока не езжу, - говорит Степан. - А это основное препятствие для того, чтобы остановить мою деятельность. Ситуация внутри МВД, я так понимаю, настолько "достала" милиционеров, что они просто сбрасывают мне свои документы. Их действительно много, не все публикуется даже. Мне чуть ли не каждый день сообщают, что какой-то милиционер был пьян или еще что-то. Поэтому я понимаю, что внутри МВД с этим никакого борьбы нет, если такое повторяется изо дня в день».

«Шуневичу надо было сказать, что я публикую фейки»

Блогер говорит, что количество сообщений о ситуации внутри МВД только увеличивается. Степан связывает это с развитием технологий, появлением защищенных мессенджеров и скоростного интернета, который позволяет кому угодно прислать копию документа. И остаться при этом нераскрытым.

«И тут возникает проблема: сообщения могут быть фейком, их нужно проверять, - говорит Степан. - Но вот министр подтвердил, что они правдивые. Разумнее было бы не подтверждать. Сказать, что это все фейки, половина выдуманных. Но он признался, сказал, что это правда».

Важным фактором появления милицейских сливов блогер считает развитие мессенджер Telegram. Говорит, что активно начал продвигать свой канал только в прошлом году, и неожиданно его развитие превзошло все ожидания.

«Это началось с осени, - рассказывает Степан. - Удалось наладить хорошую коммуникацию с подписчиками канала, а подписчики - это главный ресурс информации. Они доверяют мне как человеку, который не подставит. Если просят не указывать источник, то я, безусловно, не буду указывать.

И подписчики таким образом могут как-то повлиять на ситуацию на месте. С милицией то же самое. Мне кто-то что-то пришлет - и там сразу столпотворение, внутренние проверки. Бывает, реакция есть уже через полчаса после публикации. Последнее сообщение о том, что детей направляли собирать какие-то ветки. Мне потом сообщили подписчики, что кого-то чуть не уволили после резонанса».

Пример переписки Степана с "информатором"

«Информацию из милиции мне подтверждают несколько человек»

Одно из самых громких дел, информация о которой впервые появилась в Telegram-канале NEXTA, - это история с предполагаемым суицидом задержанного в милицейской машине.

Блогер написал об этом в середине декабря прошлого года. Правдивость информации удалось подтвердить негосударственным СМИ. Позже с официальным комментарием выступил Следственный комитет. Расследование не закончено до сих пор.

«Мне написал какой-то человек из Несвижского района, - рассказывает подробности блогер. - "Две недели назад милиционеры убили в автомобиле человека, повесили на шнурках", - что-то такое написал. Я опубликовал скриншот сообщения и попросил милицию либо подтвердить, либо опровергнуть. Несвиж маленький город, там слухи распространяются быстро. Мне еще кто-то из подписчиков это подтвердил. Я был уверен, что никто не подтвердит официально. Но это потом произошло. Сказали, правда, что он сам повесился. Безусловно, это вызвало сразу негодование».

По словам Степана, есть несколько человек, которые помогают проверить достоверность полученных анонимно милицейских документов. Перед публикацией в своем Telegram-канале блогер высылает их этим людям. Они просматривают текст и либо подтверждают его подлинность, либо опровергают.

«Я думаю, эти люди действительно из правоохранительных органов, - говорит Степан. - Они присылают мне фото документов, подтверждающих полученную мной информацию. Шуневич опять же признал, что это настоящие «сливы».

«Если бы жил в Беларуси, то боялся бы»

Блогер рассказывает, что сообщения ему приходят под никами. Имя и фамилию человека, который присылает ему информацию, он почти никогда не знает. Написать может кто угодно. Поэтому приходится просить подтверждения полученной информации. Обычно Степан просит прислать какой-то документ или фото.

«За день приходит очень много сообщений, - рассказывает Степан. - Пять сообщений в час примерно. Это от конкретных людей. Трудно работать становится. Я вообще не ожидал, что так будет. Опубликовал раз, другой - и все, началось. Люди сейчас пишут, просят какие-то петиции опубликовать. Я не соглашаюсь, это для меня неформат. От рекламы также отказываюсь, чтобы не портить репутации. Честно говоря, я сейчас не знаю, что мне с этим Telegram-каналом делать. Я хотел Youtube больше заниматься, а тут такое».

Блогер рассказывает, что его канал в Telegram начинался с 1500 человек, пришедших с Youtube (у Степана есть свой канал и на этой площадке, в Telegram-канале NEXTA сейчас более 23000 подписчиков. - прим.). По мнению Степана, преимущество Telegram в анонимности, защищенности и скорости.

«В Telegram, мне кажется, не блокируют даже за упоминание о наркотиках, это самый свободный мессенджер, - объясняет Степан популярность Telegram. - Самый анонимный и потому популярный даже среди милиционеров. Они знают, что через него их не найдут. После слов Шуневичa я спросил у милиционеров, которые мне присылают информацию: что там у вас, ищут уже? Сказали, что все нормально пока. А как их найдут?

Эти внутренние документы рассылаются повсюду - и в Следственный комитет, и в КГБ, и в администрацию Лукашенко».

Степан признает, что кто-то может пытаться использовать его в своих целях. Однако говорит, что пока такого не замечал. Мол, у нас не Россия, где за публикации в популярных Telegram-каналах могут заплатить десятки тысяч долларов.

«У нас, по-видимому, уже и милиционерам все это надоело, - говорит блогер. - Это же самая закрытая структура. Трудно сказать, что там внутри происходит. Шуневичa я не боюсь. Пока в Польше живу. Если бы жил в Беларуси, то боялся бы. А здесь что они мне сделают? Мне говорят сейчас, что я сам себе дорогу в Беларусь закапывать. Но что поделаешь - не сидеть же».

Среднее количество просмотров каждого сообщения в Telegram-канале NEXTA составляет около 15 тысяч. Особенно острые публикации набирают более 20. Число подписчиков и просмотров, по словам Степана, постоянно растет.