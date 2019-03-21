Глава Мурманской области РФ подала в отставку 3 21.03.2019, 11:26

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Марина Ковтун

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россию охватил «губернаторопад».

Губернатор Мурманской области РФ Марина Ковтун объявила об отставке. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает РБК.

Она заявила журналистам, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочном уходе со своего поста и указала, что не будет участвовать в новых губернаторских выборах в 2019 году.

«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом», — сказала она.

Ковтун отметила, что решение об отставке было для нее трудным, но, тем не менее, она считает, что так будет лучше. «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», — добавила она.

Ковтун руководила Мурманской областью с 2012 года. Ее полномочия истекали в 2019 году.

О том, что Ковтун написала заявление об уходе со своего поста, в минувший вторник, 19 марта, писал РБК со ссылкой на источников, близких к руководству региона и к Кремлю. Заявление об отставке, по их данным, губернатор подготовила 18 марта. Возможная причина ее ухода, рассказывали собеседники РБК, — внутриэлитные конфликты, которые стали бы помехой для ее переизбрания.

Кандидатуру Ковтун на пост губернатора предложил Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента РФ. Позже ее поддержала Мурманская облдума. По данным источников РБК и «Коммерсанта», поддержку Ковтун оказывал экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский. В 2014 году Марина Ковтун досрочно сложила полномочия, пошла на выборы и переизбралась на новый срок.

Отставка главы Мурманской области стала не единственной на этой неделе. Во вторник, 19 марта, по собственному желанию сложил полномочия губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Временно исполняющим его обязанности назначили первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

На следующий день, 20 марта, покинул свой пост и глава республики Александр Бердников, который возглавлял регион 13 лет. На его место до сентябрьских выборов пришел руководитель ГЛОНАСС Олег Хорохордин. Также сменился глава Калмыкии: вместо Алексея Орлова, который руководил республикой с 2010 года, Путин назначил советника главы Росмолодежи Бату Хасикова.