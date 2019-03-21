Работа в Германии: что важно знать о «голубой карте» 21.03.2019, 11:48

Информация для специалистов из Беларуси.

"Голубая карта" (EU Blue Card) - электронное удостоверение, которое подтверждает право на проживание и работу в одной из стран ЕС (за исключением Дании, Великобритании и Ирландии). По сути это программа ЕС по трудоустройству квалифицированных кадров из-за рубежа. При этом у каждого государства ЕС свои особенности ее реализации, "синяя карта", полученная в одной стране, не дает автоматически право на работу в другой стране, пишет dw.com.

В Германии "голубые карты" начали выдавать после 1 августа 2012 года, когда вступил в силу закон, упростивший условия трудоустройства в ФРГ специалистов из стран, не входящих в ЕС. С каждым годом число "голубых карт", выданных в ФРГ, растет. В списке тех, кто чаще всего оформляют этот вид разрешения на работу, - специалисты из Индии, Китая, России, Украины и Сирии. По сравнению с другими странами ЕС в Германии программа Blue Card применяется наиболее широко.

Кто может претендовать

Претендовать на немецкую "голубую карту" могут специалисты из стран, не входящих в ЕС, при условии, что у них есть диплом о высшем образовании, полученный в самой Германии или за ее пределами. Второе важное требование: наличие трудового договора с работодателем в Германии или конкретной оферты, подтверждающей намерение работодателя заключить трудовой договор. Минимальный ежегодный доход при этом должен быть 53600 евро (до уплаты налогов) или 4466 евро в месяц. Для специалистов в сферах, где нехватка кадров ощущается особенно остро, достаточно 41808 евро в год (до уплаты налогов) или 3448 евро в месяц. К ним относятся врачи (за исключением стоматологов), инженеры, специалисты в сфере информационных и коммуникационных технологий, специалисты в области естественных наук и математики. Найти работодателя претендент должен сам.

Где оформить Blue Card

"Голубые карты" выдают ведомства по делам иностранцев по месту жительства в Германии. Тот, кто живет за пределами ФРГ, должен подать заявление на получение национальной визы в немецкое консульство. В пакете документов должны быть трудовой договор, резюме в форме таблицы на немецком языке и переведенный на немецкий язык диплом о высшем образовании с вкладышем.

Диплом о высшем образовании, полученный не в немецком вузе, должен быть признан в Германии или проверен на соответствие немецким стандартам. Сделать это можно, находясь за рубежом. Центральное ведомство по вопросам зарубежного образования (ZAB) проводит индивидуальную экспертную оценку на платной основе. Ее результат необходимо будет предъявить в посольстве для получения визы. Предварительно проверить, признают ли ваше образование в Германии, можно на сайте www.anabin.kmk.org.

Общих требований к знаниям немецкого или английского языка для оформления Blue Card нет. Все зависит от работодателя и профессии. Так, врачи должны владеть немецким языком на уровне B2-C1.

Срок действия Blue Card

"Голубая карта" выдается на срок от одного до четырех лет в зависимости от трудового договора. Если контракт заключен на срок менее четырех лет, то в разрешении на пребывание в Германии к этому сроку добавляется еще три месяца.

Тот, кто хотя бы полгода является обладателем "голубой карты" другого государства ЕС, может оформить немецкую Blue Card в течение месяца после переезда в Германию.

Вид на жительство в Германии и другие преимущества

По программе Blue Card при сохранении трудовых отношений уже после 33 месяцев специалист может получить бессрочный вид на жительство. При владении немецким языком на уровне B1 оформить ВНЖ можно уже после 21 месяца пребывания в Германии.

Обладатель "голубой карты" может находиться до 90 дней в полгода без визы в любой стране ЕС (кроме Великобритании и Ирландии). Кроме того, он имеет право провести до 12 месяцев в стране, не входящей в ЕС, его разрешение на пребывание в Германии при этом не будет аннулировано.

"Голубая карта" облегчает переезд в Германию не только для самого специалиста, но и для его супруга/и и детей. Разрешение на пребывание им выдается без знаний немецкого. Муж или жена также получает разрешение на работу.

Виза для поиска работы

По закону, принятому в 2012 году, иностранцы, окончившие немецкие вузы, имеют право оставаться в Германии до 18 месяцев для поиска подходящего места работы. В этот период им можно подрабатывать без всяких ограничений и без особого разрешения ведомства по делам иностранцев, причем даже индивидуальным предпринимателем. Правда, эта деятельность должна быть связана с полученным в вузе образованием.

Иностранцы, живущие за пределами Германии, могут получить визу на шесть месяцев для въезда в страну с целью поиска работы. Но подрабатывать или заниматься предпринимательской деятельностью в Германии в этот период им не разрешается.