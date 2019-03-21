Как быстрее похудеть: Топ-10 простых правил 1 21.03.2019, 11:49

Здоровое питание и физические нагрузки полезны абсолютно для каждого.

Как быстро похудеть, но при этом не навредить своему здоровью. Этот вопрос задают многие, особенно в начале весны, пишет «Сегодня».

Отметим, что универсального способа похудеть – нет, ведь у каждого свои особенности организма. Но не стоит забывать, что здоровое питание и физические нагрузки полезны абсолютно для каждого.

Правило 1

Приступая к любой диете, проконсультируйтесь с врачом. Даже если вы уверены в своем "железном здоровье", никогда не будет лишним убедиться в том, что перемена образа жизни не скажется на нем в худшую сторону.

Правило 2

Ставьте перед собой достижимые и реалистичные цели. По данным медиков, у людей с лишним весом потеря всего лишь 5-10% веса может значительно улучшить здоровье в целом. Тот же процент массы тела, потерянный в кратчайшие сроки, способен спровоцировать обострение или развитие ряда заболеваний.

Поэтом начните с того, что поставьте себе целью потерять пару килограммов за месяц, даже если ваш лишний вес измеряется в десятках кило.

Правило 3

Определите причины, которые провоцируют вас на переедание или же ведут к тому, что вы бросаете упражнения. Постарайтесь исключить их. К примеру, приносите на работу только полезную пищу, тогда не будет соблазна съесть чего вредного и тем более переесть – ведь порция у вас определенная.

Правило 4

Если вы раньше питались в ресторанах и кафе или покупали полуфабрикаты, избавьтесь от этой привычки – научитесь готовить. Это даст вам возможность экспериментировать с различными специями, чтобы добавить аромат к продуктам питания, а также освоить низкокалорийные рецепты.

Правило 5

Не выбирайте диету, а стремитесь изменить свои привычки в рационе питания – составьте свой личный пищевой план. Узнайте, сколько порций каждой группы продуктов необходимо для поддержания вашего здоровья. Фрукты, овощи, цельные зерна, белки и полезные жиры являются важной частью вашего ежедневного питания – не забывайте об этом.

Правило 6

Не используйте таблеток или добавок для похудения. Диетические добавки слишком легко становятся важнее здорового образа жизни. Вместо них ешьте поливитамины, которые помогут обеспечить ваш организм необходимыми микроэлементами и минералами.

Правило 7

Не пропускайте завтрак – ваше тело нуждается в топливе для "запуска", здоровый утренний перекус позволит вам начать день "правильно". Еда пополнит запасы глюкозы в вашем организме и ваши мышцы получат необходимую энергию.

Правило 8

Ешьте меньше, но чаще. Таким образом ваш организм начинает ускорять обмен веществ, сжигая калории быстрее. Помимо этого, мини-порции могут предотвратить переедание. Питайтесь не торопясь. Доказано, что сигнал о насыщении от желудка до мозга доходит в течение 20 минут.

Правило 9

Старайтесь больше двигаться, даже если вы регулярно занимаетесь фитнесом в тренажерном зале. Ходите пешком, танцуйте, катайтесь на роликах, велосипеде.

Правило 10

Взвешивайтесь и измеряйте объемы каждые 15 дней. Это позволит вам увидеть положительные результаты, которые могут быть не столь заметными, если вы будете делать это чаще. Хорошо также фотографироваться с той же периодичностью. Подобные фото – наглядные свидетельства вашего успеха.