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Поэт и повстанец: сегодня – день рождения Франтишка Богушевича

  • 21.03.2019, 11:59
Франтишек Бенедикт Богушевич

Один из основателей современной белорусской литературы появился на свет 21 марта 1840 года.

Франтишек Бенедикт Богушевич - белорусский поэт, один из участников восстания 1863-1864 годов. Представитель общественной мысли Беларуси, один из зачинателей новой белорусского литературы, ее классик. Работал под псевдонимами: Мацей Бурачок, Сымон Рэўка з-пад Барысава. Литературное творчество и общественная деятельность Ф. Богушевича пробудили национальное самосознание белорусов. Его идейное наследие является фундаментом идеологии белорусского национально-освободительного движения начала XX века.

Ему принадлежат слова: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».

Родился в семье обедневшего дворянина Казимира Богушевича в фольварке Свираны Завилейский (Свенцянский) уезд, Виленской губернии. Начальное образование получил в Виленской гимназии, которую закончил в 1861 году. В том же году поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет, однако через 2 месяца был исключен за участие в студенческих волнениях. Возвратился на родину, работал учителем в селении Дотишки.

Воевал в отряде Людвика Нарбута (восстание 1863—1864 годов). После разгрома восстания жил в Украине, учился в Нежинском юридическом лицее. Работал адвокатом — защитником прав крестьянства. После амнистии для всех участников восстания, приуроченной к восхождению на трон Александра III, переехал с семьёй в Вильно. Работал в адвокатской конторе, писал статьи в журнал «Край». После увольнения жил в Кушлянах (теперь Сморгонский район), где и умер. Похоронен в деревне Жупраны Ошмянского района.

Истоки творчества Ф. Богушевича — в общественной жизни Беларуси, тесно связаны с фольклором, а также с лучшими эстетическими традициями славянской поэзии. Основоположник критического реализма в белорусской литературе. Издал два сборника стихотворений «Дудка беларуская» и «Смык беларускі» в Австро-Венгрии.

Исследователь истории белорусского национального движения в XIX — начале XX в. Павел Терешкович считает, что Богушевич сформулировал белорусскую национальную идею , а предисловие к «Дудкам» можно считать типичным национальным манифестом.

По мнению белорусского историка Александра Смолянчука литературная деятельность Богушевича сильно повлияла на оформление белорусской культурной традиции.


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