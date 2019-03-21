В столице Казахстана начались протесты против переименования в Нурсултан

В столице Казахстана начались протесты против переименования в Нурсултан16
- 21.03.2019, 12:17
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Жители Астаны собрались на площади перед мэрией.
В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, которые протестовали против переименования города в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Как сообщает Reuters, десятки человек собрались утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей.
Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.
Пока формальная процедура переименования столицы не завершена, некоторые жители Астаны выступили против, в частности, онлайн-петицию против переименования подписали более 30 тысяч человек.
Астана была Акмолинском до 1961 года, позже город был переименован в Целиноград. После обретения независимости в 1991 году город был переименован в Акмолу.
После того, как Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты, Акмолу переименовали в Астану.
Накануне новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева, который объявил о сложении президентских полномочий.
В тот же день парламент Казахстана одобрил переименование столицы из Астаны в Нурсултан.