Автоблогер выиграл дело против ОМОНа в Верховном суде 3 21.03.2019, 12:21

4,465

Александр Максименя

Александр Максименя решил пойти дальше и наказать милицию за беспредел.

Автоблогер Александр Максименя столкнулся с беззаконием прямо под дверью суда. В прошлом году 28 июня Александр пришел в суд Московского района столицы, чтобы поддержать своего друга, который судился с ГАИ, сообщает «Белсат».

«Я вышел из суда, вот здесь был припаркован мой автомобиль. Мне нужно было достать некоторые документы. Подъехал синий «Ford Transit» с гражданскими номерами госрегистрации», — рассказал автоблогер.

Александр видел, как тот микроавтобус ехал за ним по дороге до суда, и сразу заподозрил неладное. Он бросился к зданию, за ним погнались люди в штатском. Как выяснилось позже — это были представители ОМОНа.

«Один омоновец схватил меня за руку. Я одной рукой хотел достать телефон, чтобы включить запись. Второй омоновец забрал сразу телефон. И все, они под руки потащили меня в вон тот микроавтобус», — вспоминает Александр.

Запись тех событий сохранилась на видеорегистраторе Александра Максимени. Но, несмотря на видеозапись, суд принял версию милиционеров. И наказал автоблогера арестом на 14 суток — за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.

Месть милицейских чиновников?

Когда Александр вышел из изолятора, обжаловал постановление суда. При очередном просмотре записей с регистратора он понял: микроавтобус с омоновцами в тот день преследовал его до суда Московского района от самого дома.

Автоблогер считает, что стал жертвой мести со стороны милицейских чиновников.

В прошлом году зимой Александра оштрафовали за съемку разговора с начальником ГАИ. Мужчина смог доказать свою правоту и отменить штраф, дойдя до Верховного Суда. Решение озвучили незадолго до его задержания в июне.

Также Александр Максименя добился в Верховном Суде отмены постановления об административном аресте.

Хотя два суда предыдущих инстанций оставляли решение в силе. Теперь блоггер требует продолжить рассмотрение его дела, чтобы наказать тех, кто ее сфабриковал.

«Надо довести это дело до конца, найти, кто это организовал и зачем это все», — считает Александр.

Но действовать нужно быстро. Александр может потерять возможность подать иск на возмещение морального ущерба, а главное — привлечь виновных к ответственности.

Юрист Алексей Лойко обращает внимание, что Верховный Суд пока только отменил решение суда Московского района столицы. Окончательный результат дела будет на новом судебном разбирательстве.

«Я бы посоветовал человеку, который оказался в такой ситуации, сделать аудиозапись следующего процесса. И на основании всех материалов, которые он имеет, задокументировать, обратиться в прокуратуру, чтобы она проверила, нет ли в действиях представителей ОМОНа, которые давали показания, административного правонарушения, предусматривающего ответственность за ложные сведения», — советует юрист.