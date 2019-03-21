На территории Дома культуры в Солигорском районе произошел взрыв

На территории Дома культуры в Солигорском районе произошел взрыв13
- 21.03.2019, 12:30
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Обрушилось здание котельной.
Вчера днем спасателям поступило сообщение о том, что произошел разрыв отопительного котла и обрушение конструкций котельной на территории Дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района, сообщает onliner.by.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло разрушение здания котельной без последующего горения. Кочегар в момент взрыва находился на территории и занимался заготовкой дров, он не пострадал, сообщается на сайте МЧС.
Позже в ходе выяснения обстоятельств стало известно, что при проведении электромонтажных работ в Доме культуры в 13:00 котельная была обесточена. Предварительно в результате остановки водяного насоса в работающем котле прекратилась циркуляция воды, что и привело к его разрыву. Были повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной. Пострадавших нет.