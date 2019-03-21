Помпео: США и Израиль будут противостоять России, Ирану и Китаю 21.03.2019, 12:32

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США встретился с Нетаньяху.

США и Израиль будут противостоять активности России, Ирана и Китая, заявил госсекретарь Майк Помпео во время визита в Иерусалим.

"Будут обсуждаться наши усилия по борьбе с Ираном, Россией и Китаем, и мы уже имели возможность обсудить это несколько минут назад", - сказал он после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, пишет Укринформ.

Помпео добавил, что планирует также встречи с представителями Греции и Кипра для обсуждения путей содействия энергетической безопасности, а также диверсификации энергопоставок в регион Восточного Средиземноморья.

Ранее директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в Соединенных Штатах, которые проводились в ноябре 2018 года.