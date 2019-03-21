В России подал в отставку еще один губернатор 4 21.03.2019, 13:30

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Юрий Берг

Фото: Николай Журавлев / РИА Новости

Это уже пятая отставка губернатора в течение недели.

Глава Оренбургской области РФ Юрий Берг направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке, сообщил сайт областного правительства. Также опубликовано обращение чиновника к жителям области, пишет РБК.

В нем Берг благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят «амбициозные задачи».

«Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы», — говорится в обращении.

Сообщение об отставке Берга появилось почти одновременно с аналогичным заявлением главы Мурманской области Марины Ковтун.

Новая волна отставок руководителей регионов началась в России на этой неделе. В Челябинской области руководитель уже сменился: Путин 19 марта назначил врио главы региона Алексея Текслера, который до того был первым замминистра энергетики в федеральном правительстве.

В среду о решении сложить полномочия объявил руководивший Республикой Алтай Александр Бердников. Его сменил председатель партнерства ГЛОНАСС Олег Хорохордин. В тот же день сменился глава Калмыкии. Алексея Орлова сменил советник главы Росмолодежи Бату Хасиков.

Юрий Берг возглавил Оренбургскую область в 2010 году, а в 2014-м был переизбран на второй срок. До этого он возглавлял город Орск, был гендиректором «Орск-сервиса» и Новотроицкого цементного завода.