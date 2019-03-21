В России подал в отставку еще один губернатор

В России подал в отставку еще один губернатор4
- 21.03.2019, 13:30
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Это уже пятая отставка губернатора в течение недели.
Глава Оренбургской области РФ Юрий Берг направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке, сообщил сайт областного правительства. Также опубликовано обращение чиновника к жителям области, пишет РБК.
В нем Берг благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят «амбициозные задачи».
«Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы», — говорится в обращении.
Сообщение об отставке Берга появилось почти одновременно с аналогичным заявлением главы Мурманской области Марины Ковтун.
Новая волна отставок руководителей регионов началась в России на этой неделе. В Челябинской области руководитель уже сменился: Путин 19 марта назначил врио главы региона Алексея Текслера, который до того был первым замминистра энергетики в федеральном правительстве.
В среду о решении сложить полномочия объявил руководивший Республикой Алтай Александр Бердников. Его сменил председатель партнерства ГЛОНАСС Олег Хорохордин. В тот же день сменился глава Калмыкии. Алексея Орлова сменил советник главы Росмолодежи Бату Хасиков.
Юрий Берг возглавил Оренбургскую область в 2010 году, а в 2014-м был переизбран на второй срок. До этого он возглавлял город Орск, был гендиректором «Орск-сервиса» и Новотроицкого цементного завода.