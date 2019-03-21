Прокурор запросил для начальника военно-медицинского управления Минобороны 9 лет колонии 6 21.03.2019, 13:48

1,225

Алексей Еськов

Фото: tut.by

Суды по «дело медиков» продолжаются.

Гособвинитель Юрий Шерснев считает, что вина начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова полностью доказана, просит признать его виновным по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 455 (Злоупотребление властью, превышение власти) и приговорить к 9 годам лишения свободы, пишет tut.by. Сегодня суд Фрунзенского района Минска перешел к прениям сторон.

Прежде чем перейти к выступлению прокурора, суд выяснил, как в 2010 году Алексей Еськов получил земельный участок в Смолевичском районе.

— В течение четырех лет стоял в очереди в сельском совете. На тот момент я предоставил документы, что был нуждающимся в улучшении жилья, — объясняет обвиняемый. — (…) У нас не было собственного жилья, жил в квартире родителей с 2000 по 2011 год.

— Сколько потратили? — спрашивает гособвинитель про затраты на строительство дома на земельном участке.

— Порядка 35−38 тысяч долларов. (…) Во всех декларациях отражено это, я ничего не скрывал, — отвечает Еськов.

Фигурант уголовного дела рассказывает: десять лет он строился в кооперативе, а в конце 2011 года получил трехкомнатную квартиру.

— Был льготный кредит, чеки «Жилье», безвозмездная помощь Минобороны, — снова объясняет происхождение своего имущества Алексей Еськов.

Он просит суд обратить внимание на вклад в банке, который был открыт под 42% годовых. Эти проценты также уходили на строительство. Еще просит учесть его среднюю зарплату и жены.

— Я зарабатывал 2,5 тысячи, супруга — около двух (женщина работает врачом. — Прим.). Жена работает не меньше чем на полторы ставки, — говорит, стоя в стеклянной клетке, Алексей Еськов.

Свою вину начальник военно-медицинского управления Минобороны не признает, с лета он находится в СИЗО КГБ. По версии следствия, 18 тысяч долларов в качестве взятки Алексею Еськову передал заместитель директора «Геол-М» Семенюк. Про одну взятку он рассказал летом 2018 года в явке с повинной, еще про две вспомнил в январе 2019-го. Кстати, в отношении Семенюка также возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, это касается денег, которые ввозились наличными из Италии в Беларусь.

Выступая в прениях, прокурор Юрий Шерснев говорит, что коррупционные преступления «наносят непоправимый ущерб нормальной работе государственного аппарата».

Он полагает, вина Еськова в суде доказана, обвиняемый действительно получал взятки за лоббирование интересов «Геол-М». Он заранее сообщал Семенюку, что клинический центр собирался закупать, предоставлял всю информацию, это позволяло «Геол-М» подготовиться к конкурсу заранее и выставить более выгодное предложение. По словам гособвинителя, Еськов и Семенюк «активно созванивались», дважды встречались в кафе. По версии обвиняемого, они обсуждали монеты Российской империи.

— При встречах Еськов и Семенюк соблюдали элементы конспирации. (…) Слова Еськова об оговоре ничем не подтверждаются, — отмечает прокурор. — (…) Предлагаю признать Еськова виновным и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишить воинского звания.

Кроме того, по мнению прокурора, по приговору суда Еськов не сможет занимать соответствующие должности.

— У меня, как у адвоката, теплилась надежда, что прокурор во всем разберется, он все видел и откажется от обвинения, но этого не произошло, — говорит адвокат Андрей Николаев.

Защитник отмечает, в своей речи прокурор зачитал обвинение от февраля 2019 года. Но где же анализ показаний свидетелей, данных в суде? Адвокат не видит ничего криминального в том, что врачи хотят работать на оборудовании Olympus, которое они считают передовым — и эти слова звучали во время процесса.

— Уже после задержания Еськова «Геол-М» вновь побеждает и поставляет оборудование для клинического центра. Но ведь Еськова нет и некому обеспечивать победу, — делает замечание адвокат.

Он детально останавливается на показаниях свидетелей, ловит на противоречиях взяткодателя. Семенюк сперва называл одну сумму, потом другую, у него «избирательная память», и события он восстанавливал вместе со следователем.

— Взяткодатели дают явки с повинной, чтобы самим уйти от уголовной ответственности. Они выступают в роли героев. Но разве это так? — обращается к суду адвокат Андрей Николаев.

Сомнительными кажутся защитнику слова Семенюка: деньги на взятки ему почему-то в долларах передавали из Италии. С учетом того, что Еськов был в разработке правоохранительных органов с марта 2018 года (за три месяца до задержания. — Прим.), адвокат сомневается в словах прокурора, который ранее заявлял: именно заместитель директора «Геол-М» рассказал КГБ о взятках и назвал фамилию Еськова, которую комитет раньше не знал.

Как отмечает адвокат, есть два свидетеля, которые подтверждают, что Семенюк и Еськов действительно обсуждали монеты, которые Семенюк привез из Маврикия.

— После речи прокурора много эмоций. Соглашусь с позицией своего подзащитного: «А зачем все это было?» Достаточно было огласить показания Семенюка и вынести приговор, — говорит адвокат Андрей Николаев. — Защита просит оправдать Алексея Еськова.

Он выступит с последним словом 25 марта.

Напомним, 44-летнего начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова задержали в июне 2018 года. По версии следствия, за успешную сделку по поставке эндоскопического оборудования он получал от компаний 7% от общей суммы, за ультразвуковое — 5%.

— Еськов в несколько этапов получил от Семенюка не менее 18 тысяч долларов. В период с января по февраль 2015 года — не менее 7 тысяч долларов в автомобиле BMW, 27 июля 2015 года — не менее 3 тысяч долларов в автомобиле, 12 марта 2017-го — не менее 8 тысяч долларов, — зачитывал в первый день суда обвинение прокурор Юрий Шерснев.

Вину фигурант не признал. Один из свидетелей, заведующий эндоскопическим отделением 432-го клинического центра (военный госпиталь) Игорь Реутский, рассказывал, что никаких указаний по закупке оборудования от Еськова не получал, задание готовилось не под конкретную фирму, центр хотел закупать японское современное оборудование Olympus, Pentax, Fujinon.

— За 29 лет службы были разные люди: недалекие и жесткие. Алексей Станиславович — профессионал, интеллигентный человек, — так охарактеризовал обвиняемого свидетель Реутский.