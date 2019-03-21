«Оплата посуточная - 55 евро»: исповедь дальнобойщика 3 21.03.2019, 13:35

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Как белорусы сменили ремонт авто на работу за границей.

Работать за "попиццот" и ждать, когда в "стране для жизни" что-то изменится в лучшую сторону, попробовать работать больше или найти работу за границей?

Таким вопросом последние годы задаются многие. Два героя статьи на сайте abw.by на протяжении многих лет занимались ремонтом авто в Беларуси, достойно зарабатывали и еще 5-10 лет назад не могли себе и представить, что, когда им будет почти 50, они сменят профессию и будут работать за границей.

Сколько удавалось зарабатывать дома, насколько упали заработки в сфере ремонта и обслуживания авто в Беларуси? Как работают и сколько реально зарабатывают белорусы на польских фурах? Об это сегодняшний рассказ.

Александр занимался кузовным ремонтом авто более 15 лет.

Хорошая жизнь "до"

- Работу в сфере ремонта автомобилей в Беларуси условно можно разделить на два периода: до падения цен на машины и после.

Самый стабильный период был до июля 2011 года. Благодаря постоянному притоку машин из Европы и США работы было много. Практически всегда была запись на 2-3 недели вперед. Нередко на ремонт записывали машины, которые еще находились за границей. В лучшие годы у меня был работник, который трудился на полную ставку. Занимались только кузовным ремонтом, восстановлением геометрии и покраской.

Во второй половине 2011-го работы стало немного меньше, уже не было таких очередей и записи на 2-4 недели. Примерно через год все стабилизировалось: машины дорожали, и люди, не жалея денег, поддерживали их в хорошем состоянии. В тот период чистыми удавалось зарабатывать не меньше 1000 долларов. В хорошие месяцы, когда было много работы по вытяжке, заработки составляли около 1500 долларов.

Люди "забили" на машины

После обвала цен на авто в 2014-2015 годах все изменилось. Когда за год цены упали в два раза, люди, говоря простыми словами, просто "забили" на машины. Работы стало меньше, цены на ремонт падали, заработки резко сократились. Ни о каких работниках и очередях на ремонт уже речи не шло. Клиентов, желающих качественно делать машины, практически не осталось. Большинство либо вообще перестало следить за машинами, либо делало "абы дешевле". Ведь машина теперь стоила 4 тысячи, а не 8.

В новых условиях, чтобы заработать 700-800 долларов в месяц, надо было буквально жить в гараже. Работать в два раза больше, а зарабатывать в два раза меньше. В зимние месяцы работы становилось еще меньше, заработок "попиццот" стал считаться хорошим. Проработав так пару лет, задумался о смене вида деятельность. Пойти на фуру предложил друг, который уже более 10 лет работает дальнобойщиком. До этого у меня был небольшой опыт работы водителем-международником. Ездил меньше года в начале нулевых, как раз перед тем, как решил заняться ремонтом авто. Тогда это было выгоднее, чем ездить, теперь наоборот. В свой первый рейс после 15-летнего перерыва я отправился в конце 2017 года. Первые несколько рейсов ездил в паре с владельцем фирмы.

Посуточная оплата

Фирма небольшая, 6 машин, находится в Белостоке. Работают 8 водителей: пять белорусов и три поляка. Оплата посуточная - 55 евро. В Беларуси, как правило, платят от фрахта, а в Европе наоборот.

Свои 55 евро ты получаешь независимо от пробега или еще чего-либо. Не важно, едешь ты или стоишь. В любом случае ты получаешь одну и ту же сумму.

Огромный плюс

Все машины на фирме - рефрижераторы. Рейсы только в Испанию. Обратно - в Польшу либо Литву. На фуре мы никогда не пересекаем границы. Ездим только по Европе, что, на мой взгляд, огромный плюс: стоять несколько суток в очередях на границе весьма сомнительное удовольствие.

У большинства фирм есть испытательный срок. Месяц или два ты работаешь и получаешь меньше, но тут такого не было. С первого рейса платили так же, как и сейчас.

"А не нужны ли там еще водители?"

Спустя пару рейсов был дома, и знакомый попросился в гараж посмотреть с ним его машину. Разобраться самим не удалось. Я позвонил специалисту, который мог продиагностировать авто на компьютере. Это был тот человек, с которым я 15 лет назад в паре ездил на фуре. При встрече сказал, что несколько месяцев работаю дальнобойщиком. Информация его очень заинтересовала. Рассказал ему все подробно, а вечером того же дня он перезвонил и спросил: "А не нужны ли там еще водители?"

Так у меня появился старый-новый напарник.

Как оказалось, у него, как и у многих в автомобильной сфере, наступили не самые лучшие времена. Зарабатывал в среднем 600 долларов, в худшие месяцы заработок опускался до 400. Уже больше года мы ездим вместе.

Продукты максимально стараемся покупать в Польше, но хлеб и конфеты везем из Беларуси.

За один рейс на расходы уходит около 50 евро. Поездка по маршруту Польша - Испания - Польша в среднем занимает 9-11 суток.

Тут глаза на лоб не лезут

Ездим только согласно регламенту, получать штрафы за переработку не нужно ни нам, ни фирме - это, кстати, еще один плюс работы в Европе. Те, кто ездит на Россию и дальше, постоянно перерабатывают.

В Европе в отличие от Беларуси на дорогах очень интенсивное движение. В Германии запросто можно попасть в затор на автобане.

Украинцы и белорусы

Еще одна проблема - поиск места для парковки. Обостряется она в выходные дни, когда ограничено движение большегрузов.

За рулем польских и литовских фур ездит очень много украинцев и белорусов. На стоянках общаемся. Украинцы, кстати, думают, что у нас в стране все очень круто и хорошо.

Шопинг по-французски

Значительную часть времени мы проводим в Испании. В небольшом приграничном испанском городе Ла-Жункера на границе с Францией обычно "мотаем" сутки. Здесь очень много магазинов. На распродажах можно купить фирменные вещи по привлекательным ценам. Например, кроссовки Newbalance на распродаже стоят 40-50 евро. Сюда "на закупы" приезжает много французов. В выходные на стоянках у супермаркетов машин на французской регистрации больше, чем на испанской.

Загораем круглый год

В общей сложности в Испании проводим 2-3 суток. Иногда получается стоять прямо на берегу моря. Было, что за одну поездку три дня провели на море. Загораем практически круглый год. На юге Испании даже зимой днем температура поднимается выше плюс 20.

Готовим себе чаще всего сами. Если питаться в кафе, то, конечно, 50 евро на поездку не хватит.

К сожалению, не всегда получается делать выходные у моря. Иногда стоим на окраинах городов.

Сидеть сутки в машине скучно, поэтому выбираемся на прогулку. Если до города или моря идти пешком далеко, едем на велосипедах. Специально купили два "раскладника", чтобы можно было поместить в багажники.

Нередко приходится стоять на заправках или стоянках далеко от населенных пунктов. Практически как в пустыне.

Из Испании возим овощи и фрукты. На загрузке часто угощают цитрусовыми. Дома лимоны уже никто не покупает.

После 10-дневного рейса примерно 5 дней проводим дома. Но это всегда нестабильно. Бывает, что едешь через три дня, а иногда две недели сидишь дома. В среднем получается так: 20 дней в месяц в рейсе, 10 - дома.

"Санкционка" на Россию

Если страна разгрузки Литва, то в 9 из 10 случаев это "санкционка" на Россию. В Испании сразу все упаковывают как надо, на специальные палеты. Мы привозим товар в Литву, его перегружают в фуру с белорусскими или российскими "номерами". Так "запрещенные" товары попадают в Россию. Это давно поставлено на поток. Все об этом знают.

Через всю Европу

Самый длинный по расстоянию и времени был рейс с юга Испании в Таллин. Ехали 15 дней и проехали за это время больше девяти тысяч километров. Если на границе с Польшей большие очереди, приходится добираться домой или на работу через Литву. Обычно это занимает 2-3 часа.

Обратно в гараж не тянет

Мы оба раньше ремонтировали машины, но обратно в гараж нас не тянет. Работа дальнобойщика, конечно, не самая лучшая, но, учитывая значительное падение заработков в сфере ремонта и обслуживания авто в Беларуси, лучше быть дальнобойщиком в Польше, чем ремонтником у нас. Заработок больше, он стабильный, руки всегда чистые. Работать не "международником" в белорусской фирме желания нет. Не хочется стоять в очередях и ездить по России. В Европе безопаснее, лучше дороги, нет границ. Опять же климат мягче...