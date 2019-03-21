Анатолий Гриценко озвучил, чего хочет добиться за один президентский срок 2 21.03.2019, 13:41

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Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины отметил три основные цели.

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция, назвал журналу Новое время три основные вещи, которые он хотел бы реализовать за свой президентский срок, если получит полномочия главы государства.

Первой из таких задач Гриценко назвал уничтожение коррупции.

"В цивилизованной стране после такого скандала, как в Укроборонпроме, в отставку ушел бы и генпрокурор, и руководство НАБУ, и президент. Только по этому делу у народа украли миллиард. Поэтому мы бедная страна", - подчеркнул Гриценко.

Вторым своим приоритетом кандидат в президенты видит восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты, которое Гриценко намерен начать "за счет ликвидации коррупционных схем".

"Здравоохранение уже развалили, добивают образование. Пенсионный фонд скоро некому будет наполнять", - акцентировал на проблеме лидер Гражданской позиции.

Наконец, своей третьей целью он назвал возвращение Крыма и Донбасса. "За пятилетний срок президентства можно пройти главные этапы реинтеграции оккупированных территорий. Параллельно - усиливать дипломатический фронт для санкционного давления на Россию за Крым и войну", - убежден Гриценко.

Напомним, ранее он неоднократно заявлял, что идет в президенты с намерением работать на посту главы государства лишь в течение одного президентского срока.