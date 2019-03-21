21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 1 21.03.2019, 13:40

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Сегодня 80-й день года по григорианскому календарю.

До окончания года осталось 285 дней. Именинники – Афанасий, Дементий, Лазарь, Афанасий. Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, первый день "астрономической" весны, персидский Новый год – Новруз, в ЮАР – День прав человека.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 21 марта 2019 года. Кроме этого, рассказывают о главных приметах на 21 марта.

21 марта: какой сегодня праздник

Этот день называют Вербоносицей. Принято наломать веточек вербы с пушистыми "котиками", принести их в дом и поставить на видном месте. Считается, что верба в доме 21 марта приносит удачу, здоровье и счастье. Вербные веточки обладают магической силой, они очищают жилище от всякой скверны, прогоняют ссоры, беды и несчастья.

Народные приметы на 21 марта

После весеннего равноденствия 21 марта становилось днем, когда официально можно было попрощаться с зимой и готовиться к теплому времени года.

Если дома было не убрано, то обязательно стоило навести порядок, чтобы привлечь счастливую судьбу, достаток и благополучие в дом.

В этот день аисты уже начинали готовить гнезда, а также начинали цвести первые ивы.

Нельзя браться за серьезные дела, ведь они не принесут удовлетворения и успеха.

Лучше не строить далеких планов, поскольку все может пойти наперекосяк.

Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и ругаться, а также обижать близких людей.