Россияне выбирают Монголию 4 Евгений Трифонов

21.03.2019, 13:55

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Ведь там нет кооператива «Озеро».

СМИ сообщают: с юга Сибири в Монголию уезжают воспитатели детских садов и учителя (там требуются педагоги не только с английским, японским, китайским и корейским, но и с русским языком). Потому, что воспитательница детского сада в Монголии получает 70 тысяч рублей (в свободно конвертируемых тугриках), а учитель – 140 тысяч. В Бурятии же большинство учителей сидит на минимальных 16 тысячах, в Иркутской области – до 19 тысяч.

Преподаватели вузов не переквалифицируются в монгольских школьных учителей или детсадовских воспитателей, наверное, потому, что не знают о тамошней благодати. А то бы поехали. Ведь в Сибирском федеральном университете, что в Красноярске, зарплата преподавателей – от 8 до 23 тысяч рублей. Да что там Красноярск – в МГИМО фиксированная зарплата преподавателя – 40 тысяч, а главном вузе России, в МГУ, по данным профсоюза, зарплата профессора, доктора наук, имеющего звание - 56,8 тысяч рублей. Не желаете ли, господа профессора, поработать няньками в монгольском Цэцэрлэге?

Монголия – совсем не рай на Земле. Среднедушевой доход – вдвое меньше, чем в России ($4182 против $9264). Дорог нету. Жилье ужасное – хрущобы, бараки да юрты. Преступность высокая, безработица тоже. Опять же - пьянство окаянное. Коррупция; куда ж без нее…

Но! Нету в Монголии кооператива "Озеро". Чекистов нет ни во власти, ни около нее. Нету и заграничной недвижимости у каждой вши тифозной, пролезшей во власть. Нету ни монгольских "ихтамнетов" в Донбассе, ни "они-там-очень-даже-есть" в Сирии. Не показывают им мультики с "сарматами" и "кинжалами". А вместо этого там есть приличная зарплата у учителей и врачей. Думают потомки Чингисхана об образовании и медицине. И, кстати, относятся там к учителям и врачам (даже чиновники) с большим уважением.

Потому, что там – транзит власти. Демократия там не какая-нибудь "суверенная", а нормальная. Там на выборах побеждает Народная партия (бывшая коммунистическая, но это отнюдь не злобные дебилы из КПРФ, а нормальные, немного вороватые и слегка туповатые социал-демократы) – и спокойно приходит к власти. Потом побеждают демократы – и тоже спокойно приходят. А потом, проиграв, также спокойно уходят. Причем демократия в Монголии, когда надо, и зубы показывает: бывшего президента Энхбаяра закатали в тюрьму за коррупцию. И ничего, сидит как миленький. Оттого и нету дворцов на Лазурном берегу у монгольских бюрократов - страшно. И деньги находятся на зарплаты учителям и нянечкам, а не только поддержание штанов чинам из Тагнуулын еренхий газар (тамошняя спецслужба).

В общем, завидки берут. Жаль, что в Монголии много российских учителей, воспитательниц и профессоров не поместится – маленькая она…

Евгений Трифонов, «Фейсбук»