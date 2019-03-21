На пятницу в Беларуси объявили штормовое предупреждение
- 21.03.2019, 14:15
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Рекомендации от МЧС при сильном ветре.
На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности — ожидается сильный ветер. Об этом сообщает tut.by Белгидромет Минприроды и МЧС.
«22 марта, в пятницу, утром и днем во многих районах Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Порывы ветра 15−20 м/с ожидаются также в Минске и Минской области.
МЧС при сильном ветре рекомендует:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).