Прокурор потребовал для выкраденного в Беларуси Павла Гриба шесть лет колонии 3 21.03.2019, 14:34

Павел Гриб

Гражданин Украины находится в критическом состоянии.

Российский прокурор потребовал для гражданина Украины Павла Гриба шесть лет колонии. Во время заседания военного суда в Ростове-на-Дону гособвинитель заявил, что подсудимый «совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал его раскрытию». Гриба обвиняют в «содействии терроризму», сообщает «Радио Свобода».

Во время заседания суда обвиняемому стало плохо. Прибывшие медики диагностировали у него обострение болезни. Отец Гриба ранее заявлял, что сыну срочно требуется операция на сердце. По словам родственников, Гриб практически потерял зрение, и у него начались проблемы с памятью. В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москвалькова заявила, что обвиняемый находится под контролем врачей.

Украинский студент Павел Гриб пропал в августе 2017 года на территории Белоруссии. Туда он приехал на встречу со своей знакомой. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами.

По версии Следственного комитета, Гриб склонял знакомую взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе. Девушка позднее призналась журналистам, что пригласила Гриба под давлением ФСБ.

Киев требует освобождения украинского гражданина и говорит о провокации российских спецслужб. Сам Гриб все обвинения отрицает.