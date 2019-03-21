Юлия Тимошенко рассказала, с кого берет пример в политике 3 21.03.2019, 14:36

Юлия Тимошенко

Фото: Facebook

Кандидат в президенты Украины обратилась к истории.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала журналу НВ о том, какой политический лидер ее вдохновляет – и чем именно.

Отвечая на этот вопрос, Тимошенко обратилась к истории и подчеркнула, что "великих сыновей и дочерей" нации рождают в наиболее тяжелые времена.

"Это касается и политики. Если в период кризиса и бед к власти в странах приходят люди, адекватные времени и вызовам - настоящие политические лидеры, которыми можно восторгаться, то страна реализует окно возможностей", - отметила лидер Батькивщины.

Такими лидерами, ее мнению, были Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Шарль де Голль. "Такой была Маргарет Тэтчер, которую я имела честь знать лично. Такими являются Ангела Меркель и Ли Куан Ю. Это люди, которые подняли свои страны. Люди, которые научились ставить интересы своих стран выше личных", - рассказала о своих политических кумирах Тимошенко.