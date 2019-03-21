Активист возрождает породу лошадей, на которых ездили князья ВКЛ 21.03.2019, 14:48

Архивное фото: Станислав Гуменюк

Энтузиаст стал патриотом полесского края.

Журналист «Белсата» также попытался проехаться верхом на потомке диких лошадей, которые когда-то бегали в полесских пущах.

Программа «Вяскоўцы» заглянула в село Прибирск в Киевской области к местному энтузиасту Юрию Мальфару. Он пытается сохранить полесскую породу лошадей – традиционную для Украины и Беларуси. Предками полесских лошадей были дикие лесные тарпаны, которые когда-то водились в полесских лесах. На них ездили правители Киевской Руси и Великого княжества Литовского. Когда же нужны были лошади, чтобы отправиться в военный поход, князья просто приказывали ловить диких лошадей и их объезжать.

Юрий сам родом из Винницкой области, но всей душой прикипел к полесскому краю, стал локальным патриотом и вкладывает много сил в то, чтобы сохранить местную особенность. Он между прочим планирует создать в Прибирске небольшой скансен, где будут храниться для потомков старые дома и элементы быта давних полешуков.