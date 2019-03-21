Британия: правительственный сайт «лег» после сбора подписей за отмену Brexit 1 21.03.2019, 14:49

Количество подписавшихся продолжает стремительно расти.

Британский правительственный сайт был временно заблокирован после того, как более полумиллиона человек подписали петицию с требованием отменить выход Британии из ЕС.

Об этом сообщает The Independent.

В четверг сайт петиций работает с перебоями из-за сотен тысяч заходов людей, желающих подписать петицию за отзыв статьи 50 Договора о ЕС, которая запустила процесс Brexit.

По состоянию на 13.00 под петицией подписались уже более 720 тысяч человек. Количество подписавшихся продолжает стремительно расти.

Парламент Великобритании должен рассмотреть петицию, если она наберет более 100 тысяч подписей.

"Правительство постоянно утверждает, что выход из ЕС - это воля людей", - утверждает организатор петиции Маргарет Анне Георгиаду.

"Мы должны остановить эти заявления, доказав, насколько сильна сейчас поддержка сохранения членства в ЕС", - добавила она.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила депутатов в задержке Brexit и призвала их принять соглашение с ЕС, потому что люди "устали от борьбы и политических игр".

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что кратковременная отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.