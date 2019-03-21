Гриценко назвал единственный компромисс, который допускает по Донбассу 21.03.2019, 15:06

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины отвергает требование РФ по миссии ООН.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал журналу НВ о том, какие компромиссы в вопросе возвращения Крыма и Донбасса он считает приемлемыми.

Отвечая на этот вопрос, он подчеркнул, что выступает против компромисса, "которого требует Россия, - чтобы миротворцы ООН стояли лишь на линии соприкосновения".

По мнению Гриценко, войска миротворческой миссии ООН должны расположиться на всех оккупированных территориях.

"Единственный компромисс, который я бы допустил, - чтобы границу перекрывали без участия украинских военных", - подчеркнул лидер Гражданской позиции.

В то же время, по его словам, "имеет право на жизнь и компромисс относительно амнистии" на Донбассе.

"Те, кто не совершал преступлений против человечности, не резал, не убивал, не насиловал, могут быть амнистированы. Остальные пойдут под суд", - заявил Гриценко.