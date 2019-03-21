Россияне оказались должны банкам каждый четвертый заработанный рубль 21.03.2019, 15:21

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Положение потребителей в РФ резко ухудшилось в феврале.

Решение прекратить публикацию ежемесячных данных о реальных доходах россиян Росстат, похоже, принял вовремя.

Положение потребителей резко ухудшилось в феврале, следует из блока официальной статистики, опубликованной в среду, пишет finanz.ru.

Рост зарплат в реальном выражении, который в прошлом году составлял 6,8% и все равно «не вытягивал» доходы в плюс, практически остановился.

Хотя номинально средний заработок в РФ вырос на 6% и составил 43030 рублей, практически всю «прибавку» государство изъяло в бюджет в виде повышенного НДС: с учетом инфляции реальный рост зарплат составил лишь 0,7%.

Ситуация ухудшается месяц от месяца: еще в октябре, согласно Росстату, зарплаты показывали рост 5,2%, в ноябре он замедлился до 4,2%, в декабре осталось лишь 2,9%, а в январе - 1,1%.

Не имея реальных ресурсов на покупку товаров, выходящих за пределы простейшего набора из одежды и продуктов, люди обращаются за кредитами в банки.

По итогам февраля розничные продажи выросли на 2% - то есть более чем вдвое быстрее, чем зарплаты. Это случилось впервые с 2015 года, указывает экономист ING Дмитрий Долгин.

Общий размер долга населения по необеспеченным потребительским займам достиг 17% от денежных доходов - это абсолютный исторический рекорд, перекрывающий даже показатели кредитного бума 2012-14 гг, говорит он.

Если же учесть ипотечные кредиты, то население должно банкам чуть больше, чем каждый четвертый заработанный рубль - 28,4% от денежных доходов, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

О постепенно пустеющих кошельках говорит и динамика сбережений. Банковские депозиты и вложения в ценные бумаги у населения увеличились на 5-7% год к году - это рекордно низкий за долгие годы показатель, говорит Долгин: как минимум с начала 2000х.

Какого-либо «просвета» для потребителей не просматривается. Под ударом в 2019 году окажутся в первую очередь бюджетники, индексация которым отложена на 1 октября и составит лишь 4,3%.

Этой прибавки может не хватить, чтобы компенсировать инфляцию, говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова: в феввале потребительские цены росли на 5,2%, а к марту-апрелю рост может ускориться до 5,5-6%.

«При сохранении повышенных инфляционных ожиданий и в силу инерционности инфляционных процессов по итогам 2019 года инфляция в лучшем случае скорректируется к 5%», - говорит Соснова. Это означает, что в реальном выражении зарплаты в бюджетном секторе уйдут в минус.