«Белорусский суд не только с закрытыми глазами, но и с заткнутыми ушами» 3 21.03.2019, 15:22

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Елена Маслюкова

Светлогорские активисты продолжают борьбу с заводом беленой целлюлозы.

Суд Светлогорского района 20 марта рассмотрел жалобу активистки Тамары Ковальчук на отказ целлюлоза-картонного комбината (СЦКК), концерна "Беллесбумпром" и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей предоставлять экологическую информацию, пишет правозащитный центр «Весна».

Ранее светлогорские экологические активисты запрашивали материалы повторной экологической экспертизы проекта завода беленой целлюлозы (ЗБЦ), но они их не получили.

На суде, как передает светлогорская правозащитница Елена Маслюкова, представители Минприроды заняли сторону ЗБЦ и утверждали, что экологическая экспертиза вообще не является экологической информацией, на получение которой имеют право граждане Республики Беларусь.

21 марта судья Сядько вынесла решение, которым отказала Тамаре Ковальчук в удовлетворении жалобы. Судья объяснила свое решение тем, что организации, на действия которых подана жалоба, не являются владельцами запрашиваемой информации. Суд напомнил, что генеральным заказчиком строительства ЗБЦ является "Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ". Поэтому и за информацией по заводу нужно обращаться к ним.

Правозащитница Елена Маслюкова комментирует эту ситуацию:

- Решение суда банально традиционное — жалобу оставить без удовлетворения. Кажется, что белорусский суд не только с закрытыми глазами, но и с заткнутыми ушами. Активных людей не хочет ни видеть, ни слышать.

Нелогичной, можно считать, неправомерным, нам кажется аргументация Минприроды в отказе предоставить результаты повторной государственной экологической экспертизы на основании того, что она не является экологической информацией.

Правозащитница напоминает, что у Ковальчук есть право обжаловать решение суда Светлогорского района, чем обязательно активистке нужно воспользоваться.