Ученые: Ежедневные пешие прогулки увеличивают продолжительность жизни 3 21.03.2019, 15:36

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Положительно влияют на продолжительность жизни и поездки на велосипеде.

Ежедневные пешие прогулки увеличивают вероятность 70-летних перешагнуть через 80-летний рубеж в два раза. При этом не важно, имеют ли они какие-либо факторы риска болезней сердца вроде гипертонии, диабета или повышенного уровня холестерина, пишет healthinfo.ua.

Если люди старше 70 лет хотят отметить и следующую круглую дату в 80 лет, то им необходимо каждый день совершать пешие прогулки или поездки на велосипедах. В этом случае вероятность разменять девятый десяток увеличивается в два раза, как выяснили ученые из Школы медицины Джонса Хопкинса в Балтиморе. Они оценили уровень спортивной подготовки пожилых людей, попросив их пройти через тест на беговой дорожке в максимально быстром режиме.

Через годы было проведено повторное обследование, которое показало, что продемонстрировавшие максимальный уровень физической активности люди в два раза чаще оставались в живых 10 лет спустя, по сравнению с теми, у кого этот уровень был минимальным. При этом не имело особого значения, обладали ли участники эксперимента какими-либо факторами риска болезней сердца вроде гипертонии, повышенного уровня холестерина, диабета и даже курения. Исследователи отмечают, что традиционные риски сердечно-сосудистых заболеваний стали настолько распространенными среди пожилого населения, что их можно даже не особо учитывать при прогнозе продолжительности жизни.

В ходе эксперимента исследователи изучили истории болезней более 6 500 человек старше 70 лет в промежуток с 1991 по 2009 годы. Все участники эксперимента проходили через тренировки на беговой дорожке в таком быстром режиме, который только был им доступен. Исследователи оценивали, как много энергии тратят люди во время нагрузок, и как много факторов риска сердечно-сосудистых болезней они имеют.