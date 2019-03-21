Польша построит в Гданьске второй морской газовый терминал 1 21.03.2019, 16:13

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Решение уже принято.

Польша построит в Гданьске плавучий терминал LNG. Об этом на заседании Сената Польши сообщил уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре министр Петр Наимский, сообщает «Радио Польша».

«Мы хотим предоставить нашим соседям доступ к газу через польскую газотранспортную систему. Это в итоге ведет нас к решению, которое уже принято, что в дальнейшей перспективе мы построим в Гданьске плавучий терминал для приема сжиженного газа», - заявил на заседании Сената министр Наимский.

Верхняя палата парламента Польши в среду одобрила закон о ратификации польско-датского договора о строительстве газопровода «Baltic pipe». Газопровод, благодаря которому норвежский газ с шельфа в Северном море будет доставляться в Польшу транзитом через территорию Дании, должен быть сдан в эксплуатацию к 2023 году. Планируемые объемы поставок на первом этапе – 10 млрд кубометров в год.

По словам министра Наимского, к 2023 году Польша полностью сможет удовлетворить свои потребности в газе, которые оцениваются в 22 млрд кубометров в год. У Польши уже есть морской терминал LNG в Свиноуйсьце. Сейчас ведутся работы по увеличению его мощности до 7,5 млрд кубометров газа в год. Из собственных месторождений Польша может получать ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.